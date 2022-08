Opět nás přijelo podpořit několik významných hostů, kteří s naší organizací úzce spolupracují a velkou měrou ji podporují. Tradičně se závodu účastnil zástupce Středočeského územního svazu, vedoucí LRU ČRS v plavané Radek Zahrádka, ředitel výstavy For Fishing, Michal Sedláček a náš dlouholetý kamarád a sponzor se zastoupením doktor Marek Odložilík. Průběh 24 hodinového klání se nesl ve velmi přátelské, řekněme rodinné atmosféře, ve které jsme uvítali další nové tváře, které se aktivně zapojily do procesu stmelování kolektivu s handicapovanými a přispěli tak k zásadní myšlence a poslání naší organizace. Děkujeme všem, kteří se zasloužili o organizaci celého závodu, ať už jsou to přípravy revíru před samotným závodem, nebo pomoc se vším nezbytným v jeho průběhu.