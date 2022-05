Ta dvanáctikilometrová červená vedla podél rybníka u Nových Dvorů přes Struhy a silnici spojující Horní Střítež a Nemyšl. Dále k vrchu Karlovka, do Mutic a podél lesa Hájek okolo Váchova mlýna. Ti, kteří si vybrali kratší šestikilometrovou, šli přímo do Horní Stříteže, kde se napojili na červenou. Po cestě mohli kromě dřevěných vyřezávaných soch do kmene obdivovat u petrovického mlýna také starý funkční motor bez startéru na kliku.