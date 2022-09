Jaké byly názory posuzovatelů zvířectva:

drůbež: Beňo Ján - na výstavě byl poprvé, posuzoval také hodně kusů drůbeže, která odpovídala lepšímu průměru kvality, ale pochvaloval si zejména australky, hempšírky, jinak byl s výstavou spokojen.

Pavel Dvořák ml. posuzoval tradičně polovinu kusů drůbeže, nejkvalitnější jsou husy české a kachny ruánské, hempšírky a australky. Chovatelé by neměli podceňovat přípravu na výstavu, je třeba, aby drůbež měla čisté a čitelné kroužky. Je tu dobrá parta místních chovatelů, rádi tu výstavu hodnotíme a sem jezdíme. Je nutno vychovat mladé chovatele a přivést je mezi nás.

holubi: Jiří Fara - "jsem tu poprvé, výstava je poměrně menší, kvalita holubů je dobrá, jsou tu také mladí chovatelé, což potěší."

králíci: Tresl Pavel - "sem tu rovněž poprvé, máme tu fajn lidi, problémem i v celé Evropě je menší zájem o chovatelství, kvalita odpovídá roční době, důležité je aby výstava byla uskutečněna a lidé se sešli. Já jsem byl včera ještě na národní výstavě v Přerově a potěšil mě zájem chovatelů."

V každé kategorii bylo uděleno osm čestných cen. Doposud se všech těchto výstav v Načeradci zúčastnili František Zeman ze Lhýšova a František Richtr z Načeradce.

Předsedkyně revizní komise Jana Kolářová si pochvaluje přínos této výstavy i pro Městys Načeradec. Dodává: "Z práce se vracím v 15 hodin a spěchala jsem po několik dnů pomáhat rovnou na areál. Zvířata mám ráda". Dita Brýlová byla dvanáct let ve výstavním výboru, zajišťuje všechno, co je potřeba - od kuchyně až po zápis hodnocení drůbeže. Ze šesti žen čtyři pravidelně připravovaly výstavu. Načeradskou výstavu otevírali a pak i zakončovali Radek Brýl, předseda ZO ČSCH Načeradec a jednatel ZO František Richtr. Poděkovali vystavovatelům, pořadatelům, sponzorům a za věcné dary do tomboly, a už dnes se těší na setkání na příští výstavě.

Josef Kapek