Deníkovi: Ludmilo, udělej volavku!

Je vážně možné, aby se u nás prodávaly negativní testy? A k čemu by to lidem bylo? Prokážou se jako negativní a stejně roznášejí nákazu? Všechno kolem covidu je absurdní. Náš seriál malých povídek si z toho dělá legraci. Pokud možno se bavte a chcete-li, hlasujte, jak by to mělo pokračovat…

Deníkovi | Foto: Kresba: Jiří Bušek