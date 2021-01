Další zpřísnění. Od 15. ledna bude při cestě z ČR ve Švýcarsku povinná karanténa

Podmínkou při cestování z České republiky do Švýcarska bude od pátku 15. ledna opět desetidenní karanténa bez ohledu na test na koronavirus. Na twitteru to dnes uvedlo ministerstvo zahraničí. Švýcarsko je podle úřadu v současnosti jedinou alpskou zemí, jež bez dalších podmínek umožňuje Čechům cesty do zimních středisek.

Odběr vzorků ve Švýcarsku | Foto: ČTK / ČTK

Na švýcarském karanténním seznamu bylo Česko i na podzim. Povinná desetidenní karanténa se tehdy nevztahovala na tranzit Švýcarskem do 24 hodin, ani na přestupy na navazující lety na letištních terminálech. Podmínky pro cesty do Česka jsou určeny takzvaným cestovatelským semaforem. Zelenou barvu v něm z evropských zemí má jen Vatikán, z dalších Austrálie, Japonsko, Jižní Korea, Nový Zéland, Singapur a Thajsko. Oranžovou, jež ukládá povinnost předložit negativní test na covid-19 pouze dlouhodobým zahraničním pracovníkům, mají Finsko, Francie, Irsko, Island, Malta, Norsko, Řecko a Španělsko, Kanárské ostrovy, Azory a Madeira. Účet za covid v evropském letectví: Pokles provozu o polovinu, tisíce vyhazovů Přečíst článek › Španělsko se ale od čtvrtka přesune do červené barvy, jež náleží většině evropských zemí. Cestující, kteří v těchto zemích strávili v posledních 14 dnech více než 12 hodin, musí před návratem do ČR vyplnit příjezdový formulář. Do pěti dnů od vstupu na české území se dotyčný musí podrobit PCR testu a výsledek musí do sedmi dnů od příjezdu předložit příslušné krajské hygienické stanici. Po návratu lze předložit také výsledek PCR testu z jakékoliv země EU, nesmí být ale starší 72 hodin. Tato povinnost se nevztahuje na osoby mladší pěti let.

Autor: ČTK