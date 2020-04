Hlavní sezona na hradech a zámcích v České republice měla oficiálně začít 1. dubna. Avšak kvůli opatřením proti šíření koronaviru zůstaly jejich brány pro návštěvníky zcela zavřené. Podle posledních zpráv by památky měly přivítat první zájemce 11. května, avšak jen ve venkovních prostorách.

Vnitřní expozice se mají otevřít 25. května. V opavském okrese se to týká zámků v Raduni a v Hradci nad Moravicí. Zeptali jsme se proto jejich kastelánů, co si pro letošní netradiční sezonu připravili nového.

Zámek v Hradci nad Moravicí

Zámek v Hradci nad Moravicí má pod palcem Radomír Přibyla. „Letos jsme měli v plánu udělat tak trochu jiné Velikonoce, úzce se specializovat tématikou zmíněných svátků a udělat k tomu doprovodný program, což bohužel padlo. Nicméně plánujeme jednu novou výstavu ve spolupráci s Kabinetem architektury v Ostravě a nadále bude ve Velké galerii zámku pokračovat výstava Fr. Goyi – Caprichos,“ přibližuje Radomír Přibyla.

"V Bílé věži budou v přízemí otevřeny nové výstavní prostory a výstava fotografií z prostředí zámeckého areálu Hradce od Jiřího Hajduka. Otevřena bude rovněž i Hodinová věž a spodní konírny," doplňuje Přibyla.

Také letos budou v Hradci pokračovat opravy vnitřních prostor Červeného zámku, a to od podzimu.

Raduňský zámek

Na raduňském zámku bude podle jeho kastelánky Markéty Kouřilové hlavním tématem oslava sedmisetletého výročí Raduně a místního šlechtického sídla.

„Jubileum takové váhy se stalo příležitostí, abychom na zámku připravili nové akce a prožitky, které jsou s touto historií Raduně spojené. Obnovili jsme kdysi tradiční slavnost – dožínky. Nechtěli jsme se ale omezit jen na akt oslav a rozhodli jsme se, že představíme celý zemědělský cyklus na vsi, od zasetí po sklizeň. Ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem Ostrava se od jara staráme o políčko, na kterém pěstujeme staré odrůdy zemědělských plodin jako například žito, luštěniny, kopr či zeleninu. Vrcholem našeho snažení bude dožínková slavnost, která se uskuteční 15. srpna,“ říká Markéta Kouřilová.

Další novinkou je celoroční gastronomický cyklus Čtvero ročních období, který lidem přiblíží, jak se v průběhu roku proměňovalo menu lokální aristokracie. Rodiče a děti se mohou těšit na program Raduňské radovánky aneb Kousek Anglie, v rámci něhož se projdou kolem zámku, navštíví oranžerii i park.

„Nově také otevřeme bylinkovou a trvalkovou zahradu. Chtěli bychom sedm století raduňských dějin symbolicky znázornit květinovými aranžemi, které představí floristické umění od gotiky po 20. století. Proměnou by měl projít i zámecký park, do jehož prostoru vstoupí výstava brněnské fotografické školy Evžena Sobka s názvem FotoFOREVER. Letošní Hradozámeckou noc, která připadne na 29. srpna, chceme věnovat dalšímu významnému výročí. Před dvěma sty lety se v Opavě setkaly hlavy států a diplomaté s cílem utlumit nepokoje v Neapoli. Událost, která vešla do dějin pod názvem Opavský kongres, měla vedle politické také rovinu společenskou, právě tu chceme přiblížit empírovou slavností,“ prozrazuje Markéta Kouřilová.

A na raduňském zámku ani letos nebudou chybět oblíbené akce jako ochutnávky vín, Noc duchů a strašidel nebo Vánoce na zámku.