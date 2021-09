Podle makléře Jiráska jde ale o atraktivní nemovitost. Budova má 964 čtverečních metrů. Pozemek měří přes 24 tisíce čtverečních metrů. Budova pochází z 18. století. Postavit ji nechal hrabě Filip Krakovský z Kolovrat. Později zámek sloužil jako lazaret. Pak do něj přesídlila správa panství. Od roku 1958 je zámek zapsán jako kulturní památka. Realitní kancelář uvádí že v budově je sedmnáct zámeckých pokojů, dvě vstupní haly, kuchyň, tři haly a dva letní pokoje v podkroví. Půda a sklep.

„Já koupil zámek proto, že jsem k němu měl vztah. Moji prarodiče tam pracovali. Od té doby, co jsem objekt koupil, nedělám nic jiného, než platím," popsal svoji situaci. Jak vysvětlil, musí se neustále potýkat s různým omezením. Na každou sebemenší opravu potřebuje drahou studii. Ani větev v parku nelze uříznout bez povolení.

Radnici v Jeníkově není osud zámku lhostejný. „Koupit zámek, na to město nemá. Asi před dvěma lety jsme chtěli koupit aspoň park. Ale majitel to odmítl. Nedivím se, že zámek prodává. Už není nejmladší a ta nemovitost je zřejmě nad jeho síly,“ konstatoval starosta Pavel Kopecký.

Zámek v Golčově Jeníkově na Vysočině ničí zub času. V současné době je budova i s pozemky na prodej skoro za 11 milionů, ale kupce zatím nenašla. Podle sportovce Lubomíra Forejta je zámek ostudou města. „Pamatuji doby, kdy jsme si v parku hrávali. Teď celý objekt chátrá. Stejně i park. Je to smutný pohled,“ dodal.

