Už při plánování stavby domu či rekonstrukce bytu je nutné vyřešit základní dispozici kuchyně. Až budete uvažovat o zařízení, vnímejte svůj interiér jako kompaktní celek, jehož součástí by měla být. Kromě dokonalé funkčnosti byste především měli zvolit jednotný barevný a materiálový koncept pro zvolený styl.

Dobré je postupovat od celku k detailu. Jste-li single a domů se vracíte až večer, stačí jednoduchá kuchyň, kde budete mít vše hned po ruce. Pokud ale máte rodinu a vaření je váš koníček, naplánujte si dostatečný prostor nejen na skladování jídla, ale i pro spoustu domácích spotřebičů, které si časem jistě pořídíte.

Předpokladem funkční kuchyně je správné umístění vodovodu, odpadů, elektřiny nebo odvětrávání digestoře. Při rekonstrukci změna umístění vývodů potrubí téměř vždy znamená stavební zásah. Složité to může být u odpadu, kdy je kromě dokonalého napojení a utěsnění nutné zachovat požadovaný spád. Komplikované bývá napojení odpadu z oblíbených kuchyňských ostrůvků. Nezapomeňte, že spotřebiče, jako je myčka, trouba, mikrovlnná trouba, indukční deska, budou potřebovat vlastní elektrický okruh. Se zásuvkami nad linkou nešetřete, můžete je sdružit do pásů společně s vypínači. Chytré zásuvky zabudované do pracovní desky lze vysunout či vyklopit podle potřeby.

Zajistěte pohodlné řešení odtahu digestoře. Tahle věc se často podceňuje, ale pro fungování kuchyně je to velmi důležitá záležitost. Především při rekonstrukci si předem ověřte, jestli stěna za linkou bude dostatečně únosná pro osazení nových horních skříněk i jiných konstrukcí. Musí být zděná nebo vyztužená sádrokartonová a dostatečně dimenzovaná i pro rozvody odpadu, vody a elektřiny.

Při volbě podlahové krytiny jde především o životní styl a návyky. Rodina s malými dětmi ocení měkkou, na dotek teplejší podlahovou krytinu, kam patří ekologický plast nebo vinyly. Laminát a dlažba zase vydrží pád těžkého předmětu, podlaha je však chladnější.

Nadčasová elegance: Dřevo a bílá barva

Princip putování potravin

Nejčastějším tvarem kuchyňských linek je L, které se hodí do menších i velkých kuchyní. Podobně je to i s typem ve tvaru U. Taková uspořádání mají velkou výhodu a usnadní vám pohyb po kuchyni při vaření. Je ale nutné ohlídat, aby prostor mezi protějšími plochami nebyl menší než 120 centimetrů. Kuchyňská linka s ostrůvkem je ideální právě pro vaření ve větší rodině, ale zároveň příjemně oddělí kuchyň od obývací místnosti. Aby pro vás byla práce příjemná, držte se základních ergonomických pravidel týkajících se rozmístění zóny pro vaření, zóny pro mytí a pracovní a skladovací zóny.

„Uspořádání by mělo odpovídat tomu, zda v kuchyni vaří pravák, či levák. U praváka je vhodné, aby jednotlivé zóny následovaly v tomto pořadí: ukládání potravin, umývání a vaření. U leváka je to přesně naopak,“ vysvětluje Martin Šimánek, designér společnosti Senesi. Počítejte také s dostatečným odkládacím prostorem. U lednice a dřezu je tento prostor pro praváky po levé straně, u varné desky ideálně z obou stran.

Při sestavování praktické kuchyňské linky se držte principu „putování potravin“ a podle toho jednotlivé zóny do kuchyně plánujte. Potraviny po nákupu obvykle uskladníte (lednice, potravinová skříň), pak někde vybalujete, jinde omýváte, krájíte, připravujete, vaříte a nakonec servírujete. Z toho vyplývá, že lednice by měla ideálně stát vedle potravinové skříně, v jejíž blízkosti by měl být volný prostor na vyskládání surovin. Vedle něj pak dřez a volná pracovní zóna široká alespoň 90 cm. Následuje indukční varná deska a prostor pro servírování, pod kterým je nejlépe umístit šuplík s příborníkem.

Myčka, dřez a například i odpadkový koš jsou vedle sebe, stejně jako varná deska, trouba a mikrovlnka. Pokud plánujete v kuchyni ostrůvek, pracovní zóna je nejčastěji umístěna na něm. Podobným způsobem naplánujte i úložný prostor. Jednu část vyčleňte skladování potravin, další přípravě jídel a na společném místě mějte rovněž příbory a nádobí na servírování. O velikosti jednotlivých zón a prvků rozhoduje především dispozice samotné kuchyně. Správné vyladění je v současné době hlavně o kompromisech.

„Vždy je však potřeba myslet na to, aby ergonomický trojúhelník lednice, dřez a varná deska nebyl moc velký,“ doporučuje Petr Kaluža, šéfarchitekt ORESI. Vnitřní prostor a jeho uspořádání řešte hlavně efektivně. Zásuvky skvěle zpřístupní vnitřní prostory spodních skříněk, výsuvné systémy pomůžou věci lépe uspořádat. Ideální je, když si už při navrhování kuchyně sepíšete, co si do jednotlivých skříněk budete dávat.

Specifickým úkolem bývá zařizování kuchyně v malém prostoru. „Hlavní je nebát se kreativity a vymýšlet různé způsoby, jak plochu maximálně využít,“ doporučuje Klára Hausenblasová, interiérová designérka IKEA. Snažte se najít v místnosti volná místa, která mohou sloužit jako úložný prostor. Vystavujte, zavěšujte, použijte konzolky s háčky nebo stojany.

„Nezapomeňte na prostor na horních skříňkách, kde najdete místo pro věci, které denně nepotřebujete. Ze strany spodních skříněk můžete přidat háčky, kolejnice nebo magnetické lišty pro drobné kuchyňské náčiní," dodává. V malých místnostech většinou není místo pro komoru nebo spíž. Zaměřte se proto hlavně na to, jak se efektivně postarat o ukládání potravin. Zabudované skřínky s detailním integrovaným řešením jsou velmi oblíbené a jejich propracovanost je čím dál větší.

Opravdovým oříškem je zařizování kuchyně v podkroví. Pokud tímto směrem vykročíte, počítejte s mnoha omezeními, protože rozhodování, jak správně orientovat kuchyni v prostoru, propojit ji s inženýrskými sítěmi či využít hluchá místa, není vůbec jednoduché. Pod šikmou střechou je problém udělat skříňky tak, aby je bylo možné využít. Nejde ani tak o technickou stránku věci, ale spíš o ergonomii a funkčnost. Mohutné konstrukce skříněk raději nahraďte otevřenými policemi.

Bílá barva vede

Kvalitní kuchyňská linka vydrží i několik desítek let – nadčasovost, jednoduchost a funkčnost by proto měly převažovat nad výraznými prvky, které se vám rychle okoukají. Při výběru barev se řiďte známými pravidly – tmavé odstíny prostor zmenší a ztmaví, světlé naopak opticky zvětší. Výrazné a netypické barvy dopřejte raději kuchyňským doplňkům, které snadno vyměníte, pokud vás časem omrzí.

Co se odstínů týče, v zahraničí jsou v kurzu spíše elegantní tmavší tóny. Už nějakou dobu jsou častěji vidět i černé kuchyně především s matnou povrchovou úpravou, v kombinaci s temnějšími, ale výraznějšími dekory dřeva, nejčastěji dubu.„Letošnímu roku vévodí nejrůznější tóny modré až po smaragdově zelenou. Stále populárnější jsou temné povrchy kuchyňských skříněk spolu s tmavou malbou na stěnách, které doplňuje jeden silný barevný akcent,“ popisuje aktuální trendy Klára Hausenblasová, interiérová designérka IKEA.

V Česku však v oblíbenosti zatím bezkonkurenčně stále vedou bílé kuchyně, často v kombinaci s jasanem nebo ořechem. „Zájem je také o další světlé odstíny, jako jsou vanilka a magnolie, a lakovaný materiál,“ říká Martin Šimáček ze SENESI. Na žebříčku oblíbenosti si alespoň v ORESI také dobře stojí maty a dřevodekory v zemitých barvách, jako je třeba světle šedá nebo cappuccino. „Volí je odvážnější zákazníci, kteří sledují trendy,“ doplňuje Petr Kaluža.

Při plánování kuchyně lze vybrat z opravdu široké škály elementů, jejichž rozměry jsou navíc variabilní. Někteří prodejci mají v nabídce například takzvané skříňky XL, které nabízejí o 7 cm vyšší korpus, než je standard, či skříňky MAXI, které jsou o 14 cm vyšší než běžné skříňky. Přizpůsobením prvků přímo na míru vaší kuchyně získáte větší úložný prostor, což je výhodné zejména pro malou kuchyni. Možná vás překvapí, že se vrací menší moduly skříněk do velikosti 60–80 cm. „Lidé chtějí mít větší přehled o tom, co a kde je v kuchyni uloženo. Menší moduly umožňují roztřídění kuchyňského náčiní do více přihrádek,“ vysvětluje Petr Kaluža.

Nejčastější chybou bývá především nevhodná volba barvy a povrchu dvířek kuchyně. Na tmavých lesklých površích je vše vidět, proto se nehodí do malých a stinných prostor. Výrazné barvy či dekory na velké ploše se zase časem okoukají a „vyjdou z módy“. Pohlídejte si také kombinaci dřevodekorů. V místnosti kuchyně by měly být pouze dva dekory dřeva, a to včetně zárubní dveří a oken. Šlápnutím vedle ale může být také volba ozdobných a výrazných úchytek, z kterých se nejspíš stanou „lapače prachu“. Pokud máte doma děti, pozor na úchytky s ostřejšími rohy. Při plánování nové kuchyně se proto určitě vyplatí konzultace s odborníky.

Spotřebiče a osvětlení

Nejčastější dilema týkající se spotřebičů zní: vestavěné, nebo volně stojící? Rozdíl mezi nimi je v ceně i jednoduchosti instalace. Výhodou vestavěných je jejich vizuální sjednocení se zbytkem kuchyně. To se týká především sporáků, myček či pečicích a mikrovlnných trub. V případě lednice záleží na prostoru, který máte k dispozici. V malé místnosti může vestavěná lednice znamenat méně chladicího místa na úkor skříňky, v níž je umístěna. Součástí technické části nové kuchyňské linky je také správné světlo. Pečlivě zvažte především osvětlení pracovní desky. Nejčastěji se dnes používají bodová světla a LED pásky zabudované po celé její délce, které působí velmi efektně.

Z hlediska úsporného a ekologického provozu se zaměřte na volbu indukční varné desky. Ta je mnohem úspornější než klasická sklokeramická. Indukce zastoupí také rychlovarnou konvici. Velice zajímavou a často řešenou novinkou jsou digestoře zabudované ve varné desce. Odsavače umístěné samostatně zase umí komunikovat s varnou deskou a dokážou reagovat na to, jak moc se na zrovna vaří. Kuchyni určitě plánujte s myčkou na nádobí – ušetří neuvěřitelné množství vody.

Při všeobecném výběru spotřebičů se zaměřte na jejich energetickou třídu, a to především u lednic, které běží nepřetržitě. Některé mají také zajímavou novinku – tzv. „modré světlo“, které uvnitř svítí, i když je zavřená. To zajišťuje, že proces fotosyntézy u potravin v lednici pokračuje a prodlužuje dobu uskladnění čerstvého ovoce a zeleniny, které si navíc zachovají své přírodní výživové látky a přirozenou chuť. „Nedávno mě zaujal prvek z chytré domácnosti – lednice, která zasílá e-mail s fotografií svých zásob, abyste věděli, co z chybějících potravin máte cestou z práce koupit,“ dodává Martin Šimánek.

Ekologický provoz lze zajistit například vhodnou baterií s perlátorem pro úsporu vody, sortery na tříděný odpad integrovanými do spodních skříněk pro jednoduché nakládání s odpady. Pořídit si můžete odpadkový koš integrovaný do pracovní desky pro kompostovatelný odpad. Cesta za udržitelností většinou začíná u drobných změn. Tím může být například použití přírodních materiálů nebo kousků, které v sobě spojují styl a udržitelnost. „Dvířka některých našich kuchyňských sestav mají přední fólii vyrobenou z recyklovaných PET lahví,“ nabízí konkrétní příklad Klára Hausenblasová.

Povrchy v matu nebo lesku

Základ uzavřeného kuchyňského nábytku představuje korpus, nejčastěji z lamina, ale pozornost více přitahují dvířka skříněk a čela zásuvek. Na trhu najdete fóliované povrchy lisované na MDF desku. Spolehnout se u nich můžete na snadnou údržbu a slušnou odolnost, škrábance ale nelze opravit. Na výběr máte i spoustu barev a dekorů, v matu či lesku.



Předností oblíbeného lamina je zase nižší cena, pohodlná údržba a opět pestrá nabídka barev a dekorů. Při poškození pomohou opravné tmely či vosky. Mnohem pevnější a také dražší je laminát. S laminem má stejný základ, který tvoří dřevotřísková deska, povrch je však vrstvený, silnější, proto lépe odolává nárazu, otěru a vysoké teplotě.

Luxusní záležitostí jsou lakované kuchyně. Základem je MDF deska, na kterou se nanáší více vrstev laku. Kvalitní laky slibují dobrou odolnost, drobná poškození lze opravit. Na výběr máte širokou škálu barev a od matu až po vysoký lesk. Akrylát je zdravotně nezávadný plast, mnohem silnější než lamino či fólie, který se lisuje na dřevotřísku. Počítejte s vysokou odolností a bezproblémovou údržbou. Zatímco poškození lesklého akrylátu opravíte, maty nikoli.



Na údržbu je pochopitelně nejnáročnější dřevo. Povrchově se ošetřuje například olejem s příměsí vosku nebo se lakuje. Poškození většinou lze opravit, u dýhy to závisí na její tloušťce. Je jasné, že při výběru materiálu se budete muset řídit hlavně svým rozpočtem. Vždycky je však lepší investovat do kvality, protože kuchyňská linka je mimořádně namáhaným nábytkem.

Ergonomická pravidla



Zdroj: Archiv firemPři plánování prostorového uspořádání v kuchyni mějte na paměti základní principy ergonomie: v kuchyni by mělo být vše při ruce. Alfou a omegou je takzvaný magický trojúhelník, který spojuje tři zóny – ukládání potravin, mytí a vaření – a jehož obvod by neměl přesáhnout šest metrů. V zóně skladování byste měli mít na lince odkládací plochu v šířce 30 cm, navazující na zónu mytí.



Hlavním kritériem pro volbu kuchyňské sestavy je velikost prostoru, ve kterém musíte počítat s dostatkem místa pro pohyb u kuchyňské linky. V případě přímé sestavy počítejte s prostorem širokým minimálně 90 cm pro volný pohyb mezi linkou a stěnou, stejnou šířku potřebujete v případě umístění pracovního ostrůvku naproti lince.



Pokud zvolíte dvoustrannou sestavu nebo sestavu ve tvaru písmene U, potřebujete šířku alespoň 120 cm, protože se budete otáčet mezi proti sobě umístěnými sestavami, dohromady tedy místnost širokou alespoň 240 cm. Sestavu umístěte tak, aby horní skříňky nepřesahovaly výšku 190 cm, abyste měli k uloženému nádobí a potravinám pohodlný přístup.



Standardy velikostí, které byste měli v kuchyni v případě linky dodržet, jsou následující: hloubka pracovní desky 60 cm, výška korpusu spodní skříňky 72 cm plus podstavec (sokl, nožičky), výška korpusu horních skříněk 72 cm, ideální hloubka je 15 až 30 cm. Standardní výška pracovní plochy od podlahy je 91 cm, můžete si ji ale nechat upravit podle své postavy.



Šířka pracovní plochy mezi dřezem a varnou plochou se samozřejmě odvíjí od velikosti kuchyně, nemělo by to však být méně než 80 cm. Optimální vzdálenost mezi digestoří a varnou deskou je 65 cm a mezi digestoří a plynovým nebo elektrickým sporákem je 75 cm. Respektujte železné pravidlo ergonomie: když se postavíte k lince a dáte ruku do pravého úhlu, měli byste ji mít 15 cm nad pracovní plochou.