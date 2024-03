Loni stříbrný, letos celkový vítěz. Mládežnický trenér Adam Slánský ovládl anketu Sportovce Benešovska mezi kouči. Basketbalový klub v Benešově těží díky jeho lásce nejen z jeho práce, ale i ostatních. Avšak pod jeho vedením ovládla děvčata do 11 a 12 let i kategorii kolektivů mezi mládeží. Celá organizace je díky tomu na vzestupu a kdo ví, třeba se v budoucnu po zásluze dočká i dalších zajímavých úspěchů. Sport po bezednými koši je totiž na vzestupu.

Trenér mládežnických basketbalistek Benešova | Video: Deník/Ondřej Jícha

Čím si vysvětlujete, že jste opět bodoval a tentokrát i ovládl anketu mezi trenéry?

To musím nechat na druhých. Snažím se dělat, co mě baví. Basket miluji a díky tomu, že mám možnost v našem klubu v Benešově rozvíjet svojí lásku, tak to přineslo nějaký úspěch. Není to jenom moje práce, ale úspěch celé organizace, že se podařilo nabrat mnohem víc dětí než před pár lety.

Co si mám pod tím představit?

Teď sklízíme odměnu basketu za to, že se nám povedlo přivést mnohem více dětí a tím pádem se projevily i výsledky, které sice nejsou nejdůležitější, ale potěší.

Vítězka Dvořáková vyrostla mezi kluky. Teď se musí rozhodnout, co dál

Čím jste si získal děti a především děvčata?

U těch mladší dětí je to především ještě o tom, že tam je velký zápal pro hru. Nevidím tam ještě nějaký rozdíl mezi kluky a holkami. Nemyslím si, že bych nějak výrazněji jinak přistupoval k děvčatům než ke chlapcům, se kterými také nějaké zkušenosti mám.

Nyní vás čeká republikový šampionát. S jakými ambicemi do něj půjdete?

Letos se zúčastníme jako loni třech mistrovství republiky v minižákovských kategoriích. Nejmladší dětí pojedou do Ostravy. Pro nejmladší minižákyně to bude hlavně zkušenost, protože je čeká těžký turnaj. Mladší minižákyně loni skončily o jeden koš čtvrté. Teď budou obhajovat svoje pozice v Plzni. Postup do semifinále by byl skvělý. Nejstarší minižákyně bude hostit Benešov od 10. do 12. května, což bude super podívaná.

Hokejistka Dvořáková královnou, atletky obhájily. Zabodoval i benešovský basket

V těch kategoriích jste celkem úspěšní. Cílíte na jednu z medailí?

Oproti předešlému ročníku, kdy jsme skončili čtvrtí, tak letos vše bereme s respektem. Nedáváme si konkrétní cíle. Přeci jenom jsme okresní družstvo. Určitě ale chceme skončit v horní polovině a prezentovat se dobrým basketbalem, kdy bude vidět, že do toho naše hráčky dávají všechno.

Není to poprvé, co jste se s děvčaty dostali na republikový šampionát. Blýská se Benešovu v podání ženského basketbalu na lepší časy?

Určitě věříme, že basket v Benešově je na vzestupu. Podařilo se nám rozšířit přípravky a kroužky na školách, což je základ pro to, aby mohly být týmy ve vyšších kategoriích úspěšnější. Doufám, že v tom budeme pokračovat a že se první liga, tedy druhá nejvyšší soutěž, bude časem hrát. Pár let tomu ještě potrvá, než mladé naděje dorostou, ale v budoucnu věřím tomu, že tady budeme moci pomýšlet na basket vyšší úrovně