Pro první seznámení s touto novinkou jsem ale zvolil tradiční řešení - s dvoulitrovým přeplňovaným zážehovým čtyřválcem, který navíc pohání všechna čtyři kola.

Na konkrétní zkoušený exemplář se můžete podívat do naší komentované fotogalerie.

Verze X1 xDrive 23i je momentálně nejsilnější dostupnou verzí spalující pouze benzín. Řidič v tomto balení dostane k využití 204 koní, které vznikají v motoru z benzínu. K nim se ještě může přiřadit "boost" 19 koní, které vyprodukuje elektromotor náležející k mildhybridnímu systému využívajícímu napětí 48 Voltů. Je ukrytý v sedmistupňové automatické převodovce.

BMW ve svých materiálech uvádí, že toto řešení napomáhá jednak k rychlejším rozjezdům (oficiální hodnota zrychlení z nuly na sto je 7,1 sekundy) a rovněž k citelnému snížení spotřeby. Podle oficiální tabulky má v závislosti na výbavě činit 6,5 až 7,1 litru a faktem je, že se mi k vyšší hodnotě celkem dařilo se přiblížit. Během první jízdy, která měřila téměř 270 kilometrů, jsem zaznamenal výslednou hodnotu 7,8 litru. Faktem ale je, že jsem potenciál vozu na mnoha desítkách kilometrů zajímavých silnic v oblasti Jizerských hor, vůbec nešetřil.

Nejlevnější motorizací je 118i, jejímž základem je tříválcová patnáctistovka s výkonem 136 koní. V tomto případě jsou poháněna pouze přední kola.

Auto oproti minulé generaci docela citelně povyrostlo. Například délka se protáhla o 53 milimetrů na výsledných 4500, vzrostla také šířka (o 24 milimetrů) a výška (o 44 milimetrů na 1642). Narostl rovněž rozvor i rozchod kol. Díky tomu auto již na první pohled vypadá dospěleji a rovněž tak jezdí, jak jsem si vyzkoušel.

Prostorné a řidičsky zajímavé..

Uvnitř je teď opravdu dost místa. Na zadní sedačky, jejichž opěradlo je rozděleno v poměru 40:20:40, si bez problémů sednou dva nadprůměrně velcí lidé. Za řidiče vysokého 186 centimetrů (moje maličkost) si stejně vysoký člověk sedne s rezervou čtyř centimetrů před koleny a tří nad hlavou. V tomto případě byla zadní lavice posunuta zcela vzad. V případě, že zadními dveřmi nastoupí menší lidé nebo vůbec nikdo, lze ji posunout až o třináct centimetrů směrem dopředu. Potom se objem zavazadlového prostoru, který má standardně objem 540 litrů, adekvátně zvětší.

BMW se po dlouhé době odhodlalo ke změně konceptu interiéru. Ten používaný před nástupem nové generace elektromobilů a rovněž poněkud překvapivě rodinného MPV BMW 2 Active Tourer, už působil přece jen zastarale. Po stránce ergonomie byl samozřejmě v pořádku, ale použité materiály i logika uspořádání jednotlivých ovládacích prvků už byly poněkud za zenitem.

Pro někoho může působit současné řešení s plovoucí centrální konzolou, poněkud zvláštními kličkami i madly na dveřích až moc futuristicky, mně se však zamlouvá. A spolu s tím i kvalita materiálů a nápadité dekory. Třeba ty na krytu reproduktorů. Nic nemám ani proti dvojici vzájemně propojených displejů, byť toto řešení jako první přinesla jiná německá prémiová značka.

BMW X1 jezdí tak nějak očekávatelně. Tohle konkrétní sportovněji díky paketu "M" se sníženým podvozkem a adaptivními tlumiči (základní cenovku této verze 1 124 000 Kč to navýší o více než sto tisíc korun) by bylo vhodné i pro tatínky, kteří jsou z rodinných důvodů nuceni přesednout třeba ze "zakolokové" jedničky nebo trojky do SUV. Na proděravělém asfaltu velká dvacetipalcová kola poněkud "bubnovala", ale otřesy v kabině nebyly nesnesitelné.

Auto má chuť se stáčet do oblouků a je v nich velmi stabilní. Brzdy se daly skvěle dávkovat v závislosti na stlačení pedálu, převodovka si věděla rady při pomalé i "ostřejší" jízdě. Jen je holt třeba začít před zatáčkami dříve, než byste to udělali v nižším voze stejné značky. Inu, přidaná hmotnost do větší karosérie, se tady "okecat" nedá.