Už se k ní vyjádřili a jednoznačně doporučili vyřadit čínského a ruského zájemce. Zvláštní velvyslanec pro otázky jaderné bezpečnosti Václav Bartuška uvedl, že všechny potřebné údaje o případných dodavatelích česká vláda už má, neboť celý proces se rozběhl před pěti lety. Pro její rozhodnutí nechybí vůbec nic. Jen politická shoda na tom, koho do tendru přizvat.

Současná opozice je totiž kategoricky proti Rosatomu (čínský zájemce už byl vyřazen). Jak míní Bartuška, vládní fígl s bezpečnostním dotazníkem je jasným signálem, že dveře jsou pro Rusy stále otevřené. Byť s podmínkou, že bezpečnostní otázky zpracuje a vyhodnotí expertní skupina.

Ale bude v ní ještě šéf BIS Michal Koudelka, jemuž v srpnu končí mandát a prezident Miloš Zeman touží po jeho hlavě? Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) se dušuje, že o tendru rozhodne až příští vláda koncem roku. Která? Babišova v demisi? Tu může Zeman nechat i po říjnových volbách u moci několik měsíců.

Pravděpodobnější je ale varianta, že to bude nový kabinet Andreje Babiše a Martina Kuby (ODS). Kuba je chráněnec šéfa ČEZ Daniela Beneše, spojence Miloše Zemana. To by bylo, aby kvůli investici za čtvrt bilionu neuzavřeli vzájemně výhodnou dohodu.

Leda že by pětice opozičních lídrů vyhrála volby tak přesvědčivě, že by s tím ani hradní klika nic neudělala.