Měla to být výkladní skříň státní maturity a jednotných přijímaček na střední školy. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Nepovedlo se to. Od Pavla Zeleného přes Jiřího Zíku až po Michaelu Kleňhovou to byly samé kontroverze, chybná zadání, omyly a nově podezřelé veřejné zakázky za desítky milionů. Ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli poslední záležitosti odvolal ředitelku Michaelu Kleňhovou.