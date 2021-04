Domasedi si samozřejmě nechávají veškeré zboží doručovat. Jednak se tím vyhnou nepříjemným frontám, jednak to má i jiné výhody. „Vždycky, když jsem si zkoušela oblečení, byl pro mě pohled do zrcadla v kabince trapný,“ svěřuje se jedna členka hnutí. Doma se před zrcadlem nestydí. Nevadí ani, když nějaký kousek nesedne. Následné vracení je snadné.

Práce z domova má vedle obrovských výhod i jednu nevýhodu: v práci jste vlastně pořád. Kdykoli vám může někdo napsat nebo zavolat a vy to děláte druhým též. Když vás napadne podnětné řešení v devět večer, hned píšete kolegům. Protože v kině a divadle rozhodně nejsou, hned vám odpovědí. Klady však převažují: na dálkových poradách jsou lidé k sobě zdvořilejší a nekonečně konstruktivnější. Odpadají výstupy notorických užvaněnců. A šéfovská arogance je ne-li zahlazena, tak utlumena jistě.

Nechybí kultura?

„Chodit do kina či do divadla nebo na výstavy byl špatný zvyk. Ztrácíte čas sháněním lístků, dopravou, mačkáte se s lidmi. Všechno je dnes na internetu. Stačí, když si pořídíte kvalitní obrazovku a reproduktory,“ přesvědčivě vysvětluje paní Míla.

Vypočítává i výhody milování na dálku, ty zde ale zamlčíme, co kdyby noviny padly do spárů dětem. Zato o tom, že je lepší nechat si přivézt špičkové jídlo od šéfkuchaře až domů než se trmácet do restaurace, by měly i děti v zájmu své budoucnosti vědět. Stejně jako o blahu domácí posilovny, kterou nemusíte sdílet s cizími upocenci.

A cestování?

To je prý stejně jen k tomu, abyste se mohli zážitky z cest chlubit před známými. A ty bez stresu načerpáte z televizních dokumentů a cestopisů líp.

„Kdepak, z baráku mě už nikdy nikdo nedostane,“ uzavírá rezolutně paní Míla.