Oba se včerejškem stali vyslanci zájmů prezidenta Miloše Zemana a hradního osazenstva. Nejen ve smyslu obchodním, ale také politickém. Po odchodu Tomáše Petříčka a porážce liberálního křídla ČSSD se nejstarší česká strana stala doslova loutkou v Zemanových rukou. Nyní ji vlastní víc, než když byl jejím předsedou. I proto zřejmě Zelení ukončili jednání o možné předvolební spolupráci se sociální demokracií.

Zatímco před dvěma roky kvůli Zemanovu odporu nemohl kultuře šéfovat starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda, protože rezortu nerozuměl a své manažerské schopnosti měl dokazovat jinak, nyní tentýž prezident tleská Janu Birkemu, starostovi Náchoda se středoškolským vzděláním a bez jazykového vybavení. Prý na ministerstvu kultury může prokázat své manažerské schopnosti.

Sám Birke uvedl, že by se v nové roli chtěl věnovat hlavně investicím do památek, oblíbenému to Zemanovu tématu. Teď? V době covidové krize, kdy byla živá kultura zasažena vůbec nejvíc? No jistě, vždyť prezident Zeman soudí, že umělci tvoří nejlepší díla, když jsou hladoví, tak proč se starat o jejich obživu, že? Jestli má takto vypadat „jediná demokratická levicová strana“, jak ČSSD charakterizoval její šéf Hamáček, tak to je vskutku smutný obrázek. Poslední vývoj totiž spíš napovídá tomu, že se vydává ve šlépějích Okamurovy SPD.