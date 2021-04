Jsou už sedmý rok ve vládě s hnutím ANO, takže vymezovat se proti Andreji Babišovi je pro ně extrémně obtížné, ba nemožné. Zajisté mohou poukazovat na mnoho zákonů ze sociální oblasti, které pomohli prosadit. Smůla je, že voliči to nevnímají jako jejich úspěch, ale tleskají za to Babišovi. Převážně se to týká seniorů, kteří masově přešli od ČSSD právě k hnutí ANO.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek poukázal na to, že současnou koronavirovou krizi by měli socialisté uchopit a přetavit ji do klasického sociálního konfliktu mezi prací a kapitálem, mezi zaměstnanci a nadnárodními korporacemi, zkrátka vrátit se z Babišem nastoleného dělení na ty, kdo kradou, a kdo ne, k tradičnímu pravolevému schématu. Přesně to se ale ministrům a poslancům za ČSSD nedaří, v podstatě to zabalili ve chvíli, kdy zůstali ve vládě, která prosadila díky hlasům ANO a ODS dramatické snížení daně z příjmu fyzických osob, aniž by to kompenzovala jiným zdrojem příjmů do státního rozpočtu. Ve sjezdových příspěvcích zaznělo, že Andrej Babiš si ze sociální demokracie udělal fíkový list, nebo hůř – hadr na podlahu.

Zatímco komunisté mají svých sedm podmínek pro toleranci menšinové vlády a Vojtěch Filip dokáže prosadit svou, politici ČSSD působí jako diváci ve hře, kterou režíruje šéf ANO. Z toho pak mnozí delegáti vyvodili, že ministerská, náměstkovská a poradní křesla jsou tím jediným motivem pro setrvávání ve vládě. Na druhou stranu oprávněně zněla otázka, co v ní stále pohledává Tomáš Petříček v křesle ministra zahraničí, když má s Babišem takový problém? Očekávala bych, že právě šéf diplomacie po páteční porážce nabídne hned v pondělí rezignaci. Jinak bude vypadat zcela nedůvěryhodně.

Sociální demokraté půjdou do voleb se staronovým předsedou, potrhaným kabátem a mnoha šrámy. Vše napovídá tomu, že nový hacafrak si nestihnou pořídit a potřebné voliče na něj nenalákají. To neznamená, že by jim neměli předložit jasný, srozumitelný a vyargumentovaný program pro postcovidovou dobu. Musí v něm být návod, jak stabilizovat veřejné finance, zajistit lidem dostupné bydlení a jistotu ve stáří. Přesto je pravděpodobné, že příští čtyři roky si sociální demokraté budou lízat rány v opozici.