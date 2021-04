Neznamená to samozřejmě, že by v Rusku bylo všechno špatně. I přes emigraci mnoha milionů Rusů na Západ, mimochodem na studia na Západ posílá potomky celá ruská věrchuška, včetně prezidenta Vladimira Putina, zbyli v Rusku kvalitní vědci.

Čeští vědci se shodují, že se jejich ruským kolegům zřejmě podařilo vyvinout kvalitní vakcínu proti covidu. To, co chybí, je zdokumentované testování. To, nad čím jsou pochybnosti, je schopnost ruských výrobců udržet stálou kvalitu. Vakcín, automobilů, potravin, v zásadě čekoholi, co se v Rusku vyrábí.S nemnoha výjimkami typu jaderných reaktorů.

Přesto se najdou lidé, v Česku, na Slovensku, ale i ve východním Německu, kteří chtějí jen výlučně ruskou vakcínu. Ne proto, že už měsíce marně čekají na jinou vakcínu, to se dá pochopit, ale prostě, že se chtějí naočkovat jen Sputnikem a ničím jiným. Důvodů. může být mnoho, od nostalgie po časech bývalého režimu, nedůvěry k všemu západnímu, až po vítězství ruské dezinformační kampaně, která běží nejen u nás na plné obrátky. A Sputnik je její součástí.

Argument, že necháme tyto lidi ruskou vakcínou napíchat, protože si to přejí, je scestný. A pokud ho vypustí někdo jako nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger, jde o lékařské selhání. Všude ve zdravotnictví přece platí, že se v něm léčí (a léčbu zdravotní pojišťovny proplácejí) jen tehdy, pokud se jedná o povolené a náležitě otestované přípravky. To, že v tomto testování je Evropská léková agentura naprostá světová špička, na tom se lékaři shodnou. Proto dává smysl jinou než EMA otestovanou vakcínu do naší země nepustit. A chránit lidi jen tím, co skutečně víme, že je ochrání.