Jistě, exhejtmanka hájila vládu ANO a jeho ministry, ale činila tak s vysokou mírou znalostí probírané tematiky. Při volbách je tedy nutné dívat se i na konkrétní jména na kandidátkách, protože řídit stát by měli nejen lidé věřící v dobro, ale také ti, kteří o tom něco vědí.

Nejvíc ovšem zazářila Jana Mračková Vildumetzová, exhejtmanka a poslankyně ANO. Poukázala například na to, že každý radní volá po dalších úřednických místech, protože parlament či EU přicházejí s nekonečným seznamem požadavků, které kraje musejí plnit. A bez úředníků to prostě nejde. Nutné je tedy škrtat hlavně agendy a digitalizovat.

Tak třeba kandidát Šlachtovy Přísahy Miroslav Haindl pracuje jako řidič a tvrdí o sobě, že v lidech hledá dobro a věří, že ti s poctivými úmysly převažují. To je bohulibé krédo, ale co s tím ve sněmovně? O jeho jasné představě na fungování kraje či státu se volič dověděl pramálo.

Volební programy, nekorupční minulost strany, osobnost lídra, ale hlavně zkušenost s tím, jak se ta která partaj podílela na správě země, kraje či obce v minulosti. To jsou body, podle nichž se bude u uren rozhodovat přes 13 tisíc lidí, kteří odpovídali ve velkém předvolebním dotazníku Deníku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.