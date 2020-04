Hádejme se, ale jde o čas

Ve sněmovně se už zase bijí, až roušky lítají. Opozice viní vládu, že ožebračuje podnikatele a majitele bytů. Vláda opozici, že jen pustě žvaní. Na těch lítých šarvátkách je hezké zejména to, že sněmovnu máme. Nemá smysl vyzývat k národní jednotě. Kde virus ustupuje, tam se vrací politika. Pokud se tedy politika vrací, ať už jakákoli, mělo by to být dobré znamení.

Foto: Deník