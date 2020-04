Když si předseda ČSSD Jan Hamáček oblékl červenou mikinu a jako ministr vnitra začal po vyhlášení nouzového stavu řídit dodávky ochranných pomůcek, získal si respekt a přízeň spousty lidí. Zdaleka ne všichni patřili k fanouškům ČSSD.

Foto: Deník

V takové chvíli si politik musí říct, co všechno by mohl udělat pro to, aby se z náhlých sympatizantů stali budoucí voliči jeho strany. Sociálnědemokratičtí ministři to docela zvládali.