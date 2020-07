Babiš navíc nenašel podporu v žádné z frakcí Evropského parlamentu, včetně svých vlastních liberálů. Proti rezoluci hlasovala jen padesátka europoslanců, méně než desetina z celkového počtu.

Přestože se jedná jen o rezoluci, tedy právně nezávazný dokument, z Babiše a Agrofertu se stal odstrašující příklad toho, co EU už nesmí dál prostřednictvím fondů financovat. „Vyzýváme EU a členské státy, aby více chránily peníze daňových poplatníků EU před oligarchickými manipulacemi,“ uvedla k rezoluci vážená šéfka kontrolního výboru europarlamentu Monika Hohlmeierová. Mimochodem dcera legendárního bavorského premiéra Franze Josefa Strausse, u níž by si i z tohoto důvodu měl Babiš rozmyslet, než ji zase začne urážet.

Pokud pomineme twitterovou kauzu s údajným Babišovým přisprostlým komentářem hlasování, k němuž se premiér naštěstí nehlásí, byla Babišova reakce očekávatelná. „Je to pořád to samé. Politický boj přenesený některými českými politiky a stranami z České republiky do Evropského parlamentu,“ uvádí premiér.

Pokud by tomu tak bylo, šlo by nejspíš o nejúspěšnější tah českých opozičních europoslanců, kteří ke svým 21 hlasům získali dalších pět stovek hlasů kolegů napříč všemi politickými kluby a ze všech členských zemí.

Špatné české zákony

Velmi závažnou částí rezoluce je kritika nedostatečného českého zákona o střetu zájmů, který Babiš zřejmě formálně plní. Český systém kontroly střetu zájmů má podle Evropského parlamentu „systémové nedostatky“ a poslanci vyzvali „české orgány, aby systémové nedostatky neprodleně vyřešily“. Varují ale i před zneužíváním evropských fondů v Česku. „Vyzývá české orgány, aby zajistily spravedlivé a vyvážené rozdělení finančních prostředků EU.“ Tyto a další části schválené rezoluce mohou mít vliv na pozici Česka při vyjednávání o rozpočtu Evropské unie.