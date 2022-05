Podle serveru The Coolist využijí leteckou dopravu každoročně čtyři miliardy lidí, což letiště zařazuje k nejrušnějším místům na Zemi. Ruku v ruce s tím jde i jejich vývoj. Dnes už si lidé mohou na letištích krátit dlouhé čekání nakupováním značkových věcí, občerstvit se v luxusních restauracích, zajít si do lázní, obdivovat fascinující architekturu a mnoho dalšího. Pojďme se spolu podívat na unikátní letiště napříč světem.

Rozměry, které berou dech

Některá letiště jsou tak velká, že připomínají samostatná města. Ale víte, které letiště je co do rozlohy to úplně největší? Se svou rozlohou téměř 192 tisíc akrů (776 km² – pozn. red.) je jím Mezinárodní letiště Krále Fahda u Dammámu na východním pobřeží Saúdské Arábie.

Letiště bylo pojmenováno po bývalém králi Saúdské Arábie. Podle serveru Popular Mechanics se jeho výstavba začala plánovat už v roce 1976. Samotná stavba sice začala v roce 1983, ale na uvedení do provozu si muselo letiště počkat až na rok 1999.

Jak připomíná server The Coolist, letiště je tvořeno hned třemi terminály. Tím prvním je šestipodlažní terminál pro běžné cestující, další slouží soukromým leteckým společnostem, třetí terminál je pak vyhrazen pro královskou rodinu Saúdské Arábie a vládní úředníky.

Zajímavostí je také to, že letiště má vlastní rostlinou školku, která dodává zeleň do jeho zahrad. Dále se tam nachází nákupní zóna či mešita na střeše, kam se vejde až dva tisíce věřících naráz.

Na umělém ostrově

Aby mohlo vůbec vzniknout, musel být napřed vytvořen umělý ostrov. Řeč je o japonském mezinárodním letišti Kansai, které se rozkládá na ostrově v Ósacké zátoce. Samotný ostrov je čtyři kilometry dlouhý a 2,5 kilometru široký. Toto podivuhodné řešení bylo navrženo kvůli nedostatku místa. Město Ósaka se totiž rozkládá až k horám, takže by se tam letiště už zkrátka nevešlo.

Jak uvádí server Osaka Info, toto pozoruhodné letiště bylo otevřeno v roce 1994 a je vůbec prvním pobřežním letištěm na světě, které bylo postaveno na zcela umělém ostrově. Díky několika přistávacím drahám o délce čtyři tisíce metrů i dostatečné vzdálenosti od obytných čtvrtí splňuje podmínky 24hodinového provozu.

Podle Earth Watching je letiště Kansai vůbec nejdražším stavebním projektem v novodobé historii. Jeho plánování zabralo dvacet let, samotná stavba tři roky a to vše stálo několik miliard dolarů. Velkolepost tohoto japonského letiště si však vybírá svou daň. Původně se předpokládalo, že ostrov klesne o 5,7 metrů, a to kvůli hmotnosti použitého materiálu, který tlačí na měkké mořské dno. Ostrov se však už stihl potopit o 8,2 metrů, což je daleko více, než se vůbec předpokládalo.

Nejrušnější letiště světa

Letiště obecně nejsou nic pro introverty, kteří kolem sebe nemají rádi příliš mnoho lidí. Některá jsou však ještě rušnější než jiná. Od roku 1998 až do roku 2019 drželo titul nejrušnějšího letiště světa Hartsfield-Jacksonovo mezinárodní letiště v Atlantě v Georgii. Poté však udeřila covidová pandemie a pořadím zamíchala. V roce 2021 tak nejvíce letů, přesně 43,7 milionu, vzlétlo z mezinárodního letiště Guangzhou Baiyun v Číně. Nutno ovšem dodat, že Hartsfield-Jacksonovo letiště s 42,9 miliony lety nezůstává příliš pozadu. Tento žebříček zveřejnil server Webbspy.

Guangzhou Baiyun se nachází zhruba třicet kilometrů od centra města Guangzhou a je pojmenované po nedaleké hoře. Má kapacitu pro 54 milionů cestujících ročně. Nabízí služby čtyřiadvaceti leteckých společností a dostanete se z něj do více než stovky destinací.

Okázalý lesk luxusu

Více než čilý ruch vládne také na Mezinárodním letišti Dubaj. Více než počtem uskutečněných letů však zaujme okázalým luxusem. Jedná se o vůbec nejdůležitější letiště na Středním Východě a základnu tam podle české Wikipedie mají aerolinky Emirates, FedEx Express a Flydubai.

Za obrovskou popularitou tohoto letiště stojí podle serveru The Richest zejména geniální strategie, kdy v Dubaji zastavují velká letadla na cestě mezi destinacemi v Asii a Austrálii a Evropě a USA. Společnost Emirates, jejímž – jak jsme si už řekli – domovským letištěm je právě Mezinárodní letiště Dubaj, je pak jedním z největších a nejdůležitějších leteckých dopravců na světě.

Na tom, aby se miliony cestujících během mezipřistání nenudili, si dává toto letiště velmi záležet. Jedná se o skutečnou oázu luxusu, krásy a lesku. Je trvale hodnoceno jako nejlepší letiště s duty free nakupováním, kdy cestující mohou za výhodné ceny nakupovat například i drahokamy. Samozřejmostí je velký výběr chutného jídla z široké škály možností od rychlých občerstvení po pětihvězdičkové restaurace. Kdo nakupování příliš neholduje, ten si může dopřát například plavání, masáž či pedikůru v lázních.

Stres a únavu z cestování pak pomáhají zahnat také zenové zahrady. Skutečné rostliny a uklidňující fontánky vás rázem ošálí dojmem, že sedíte ve svěží zahradě.

Nejnebezpečnější letiště k přistání neláká

Obrovské rozměry, velká vytíženost, luxus. Zatím jsme se zaměřili jen na letiště, která se mají čím pochlubit. To na opačný konec pomyslného „nej“ žebříčku lze zařadit Tenzing-Hillary, známé též pod názvem Lukla, v Nepálu. Podle velkého množství zdrojů bývá označováno jako nejnebezpečnější letiště světa.

Nachází se ve výšce 2 842 metrů nad mořem. Jak uvádí server Travel Noire, přistávací dráha měří jen 527 metrů. Ještě děsivější je však fakt, že je obklopena horami, propastmi a přistání často ztěžuje silný boční vítr. Přistát zde mohou jen vrtulníky a malá letadla, přičemž je potřeba být skutečně dobrý pilotem. Přistát špatně v tomto případě totiž může znamenat přistát naposled v životě.