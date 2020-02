Podnikatel a frontman hudební kapely Lahvátor Michal Brož se stal ambasadorem Benešovského deníku. V rozhovoru vysvětluje, co se mu na našem lokálním zpravodajství nejvíc líbí.

Michal Brož, ambasador Benešovského deníku | Foto: Deník

Co si vybavíte, když se řekne Benešovsko?

Benešovsko to je moje rodiště, mám ho moc rád, chodil jsem sem do školy, bydlel jsem na Želetince třicet let. Teď bydlím v Bystřici, a věřím, že je to na zbytek života. Je to moje srdeční záležitost.