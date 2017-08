Zpoždění autobusu? Slevy se cestující nedočkají

Benešovsko - Zpoždění vlaku či autobusu. Tento nepříjemný zážitek potkal snad každého, kdo jezdí hromadnou dopravou. U autobusů, které brázdí okresní silnice, zpoždění sice nebývá časté. Přesto i k němu dochází.

Zastávka autobusu. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Své o tom po včerejším ránu vědí cestující, kteří včera ráno jeli autobusem z Týnce nad Sázavou do Benešova. Mladá žena čekání na spoj odjíždějící z Týnce v 7.05 hodin nevydržela a po noční směně se k domovu v Peceradech vydala raději pěšky. „Volal mi manžel, že autobus má osmatřicet minut zpoždění,“ vysvětlila.

Zpoždění oněch 38 minut nakonec autobus neměl. Do Pecerad dorazil v 7.46 hodin, tedy „jen“ s odstupem 31 minut od plánovaného času. Řidič sdělil jen, že „autobus klekl“. Náznak politování za nastalou situaci ale nepřišel. Zato následovala dost zběsilá jízda. Z Pecerad do Benešova, tedy zhruba deset kilometrů, to vozidlo i se zastávkou v Bukovanech zvládlo jen za 12 minut. „Mě zpoždění moc nevadí, jsem v důchodu a jedu jen do Benešova. Kdybych ale spěchala na přípoj, to víte, že by mi to hodně vadilo,“ potvrdila jedna z cestujících po vystoupení v Benešově.

Nejde ale jen o přesednutí na návazný spoj, ale také o pozdní příchod do zaměstnání. Firmy zpoždění nástupu svých zaměstnanců do směny uznávají teprve poté, co předloží potvrzení o zpoždění spoje od dopravce. „Pokud by se to stalo, omluvenku bych uznal, ale mzdu by pracovník za dobu, kdy by nevykonával práci, nedostal,“ uvedl mistr oddělení dopravy stavební společnosti Sládek Group František Fiala.

Občas se kvůli hromadné dopravě zpozdí s nástupem do služby například i hasiči. Podle ředitele HZS Benešov Josefa Setničky nemůže být směna bez svého jednoho člena, proto až do příchodu opozdilce zastává jeho práci člen jiné směny. „Zpoždění je nyní mnohem méně, než před padesáti či třiceti lety,“ dodal Josef Setnička.

U některých dopravních společností je běžné, že za zpoždění poskytují jakési odškodnění. A co ČSAD Benešov? „Nic takového neposkytujeme,“ sdělil dispečer sedící v budově u benešovského autobusového nádraží. Na připomínku, že o tom bude informován ředitel ČSAD Benešov, jen dodal: „Pošlete to písemně.“

O situaci, která rozhodně není zcela běžná ve velkém množství spojů, které ČSAD Benešov na Benešovsku zajišťuje, se následně dozvěděl i její šéf František Soumar. Po rychlém vylíčení situace z úterního rána se ani on nesnažil o alespoň symbolickou omluvu. „Pošlete mi vaše dotazy písemně, já se vám na ně vyjádřím. Jsem na dovolené, až k tomu budu mít prostor, tak se vám k tomu vyjádřím. Na shledanou,“ řekl a bez čekání na odpověď zavěsil.

Petr Král z tiskového oddělení Icom Transport, pod nějž ČSAD Benešov spadá, uvedl, že přepravce náhradu škody za zpoždění řeší jen v určitých případech. Třeba když autobus vůbec nejede. „A také pokud zpoždění způsobí svým počínáním řidič. Ne už v případě, že se jedná o námi nezaviněnou událost, třeba technickou závadu na vozidle, nebo dopravní zácpu na silnici,“ upřesnil Petr Král.

Od začátku března 2013 platí v České republice evropské nařízení o právech cestujících v autobusové dopravě. To stanovuje, že cestující autobusem mají při zpoždění nad 90 minut nárok na odpovídající pomoc. Sem zapadá například občerstvení a dokonce i ubytování až na dva hotelové noclehy. Nařízení tak doplňuje evropskou legislativu regulující práva cestujících v různých druzích dopravy. Jenže to má svůj háček. Přestože nařízení platí i u linkových autobusů, vztahuje se pouze na spoje, které cestující přepravují na vzdálenost 250 kilometrů a více. To okresní linky nesplňují.