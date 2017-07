Zmizelé budovy v Benešově připomíná výstava fotografií

Benešov /FOTOGALERIE/ - Jak se změnil za dlouhá léta Benešov, ukazuje v Městské výstavní síni na Malém náměstí expozice fotografií s názvem Proměnlivá tvář Benešova. Vznikla především díky sbírce Josefa Nerada, benešovského rodáka. Ten za 25 let nasbíral přes 3500 fotografií Benešova a blízkého okolí.

Výstavu mohou zájemci zhlédnout na Malém náměstí až do 21. srpna. Kromě Josefa Nerada se na ní podílel i benešovský pamětník František Šturc. Sám má k místům v Benešově mnoho hezkých vzpomínek. Některé jsou i vtipné a odráží absurditu doby minulého režimu. „Moje vzpomínka se váže k přemístění sochy Jana Husa z Masarykova náměstí na Husovo náměstí. Husovu zdviženou ruku směrem k nové budově KSČ tehdejší prominenti vnímali negativně a tak ji nechali přemístit,“ řekl František Šturc.

Městská legenda skutečně praví, že socha byla odstraněna z důvodu, že se vedení radnice při pohledu na náměstí domnívalo, že jim Hus hrozí vztyčeným prstem. Sochu vytvořil benešovský rodák Miloš Suchánek a rozhodl se pro netypické zobrazení Jana Husa jako bezvousého. „Na současném Masarykově náměstí je dnes v místě sochy fontánka,“ dodal Šturc, jehož rodina vlastnila hostinec Na Špitále, která výstava rovněž ukazuje.

Dům právníka Františka Veselého padl za minulého režimu



Secesní měšťanský dům právníka Františka Veselého stával na Malém náměstí (na snímku nahoře). František Veselý byl ve své době úspěšný politik, byl dlouholetým starostou Benešova, ministr spravedlnosti v první československé vládě a také přítele prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Ten dokonce několikrát rodinu Veselých přímo v Benešově navštívil.



Při stavbě nové budovy okresního výboru KSČ v 70. letech 20. století ale bylo rozhodnuto o zbourání několika domů v řadě na Malém náměstí, mezi nimi byl i dům rodiny Veselých. Jedním z důvodů mohla být snaha vymazat veškeré připomínky první republiky. Ze stejného důvodu z města zmizely již dříve i pamětní desky. Dnes je na místě budova polikliniky a řadová zástavba (na snímku dole).

S výstavou v srpnu ale vzpomínání na časy dávno minulé neskočí. „V příštím roce navážou další výstavy, které připomenou výročí a také příběhy domů,” zdůraznila zástupkyně ředitelky Muzea umění a designu, Jaroslava Balleková Švárová. Ještě před tím se navíc budou moci benešovští obyvatelé dozvědět více o nové podobě města. Říjnová výstava odprezentuje návrhy studentů ČVUT na řešení citlivých míst v městské zástavbě.

Hostinec prý musel ustoupit sílící automobilové dopravě



Zmizelý alžbětinský kostel a také špitál, později hospoda Na Špitále je rodným domem bývalého gymnaziálního pedagoga Františka Šturce. Jeho předci dům koupili v roce 1868 a do 60. let 20. století v něm provozovali známou hospodu (na snímku nahoře). O jejím zbourání bylo rozhodnuto již na konci 50. let údajně kvůli rostoucí automobilové dopravě a také kvůli umístění stavby, která asi lehce vybočovala z profilu ulice a zužovala ji.





Ulice se následně kvůli dopravě rozšířila. Před zbouráním v roce 1965 zde byl proveden stavebně-historický průzkum. Našly se keramické střepy ze 14. století, a tak je velmi pravděpodobné, že špitál v rámci alžbětinského kostela byl založen již ve 13. století. Dnešní vzhled Pražské ulice (na snímku dole) původní zástavbu již vůbec nepřipomíná.