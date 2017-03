Změny v Benešově navrhnou studenti architektury ČVUT Praha

Benešov - Třídenní workshop v Benešově mají za sebou studenti architektury ČVUT Praha. Ti prošli městem s cílem získat informace o prostoru vhodném pro budoucí možnou změnu.

Čtyřicet vysokoškoláků by podle svých zjištění a představivosti mělo navrhnout, jak příhodně využít některá z míst, která se dlouhodobě nedaří přivést blíž k občanům. Jimi jsou například tržnice v ulici Karla Nového, prostor Táborských kasáren nebo stále chybějící funkční propojení Benešova s konopišťským parkem.

Náměty, které v Benešově studenti získali, zpracují pod vedením odborníků ve svých semestrálních pracích. Ty, včetně modelů svých návrhů představí na Fakultě architektury ČVUT od 29. května do 9. června. Do Benešova se expozice dostane až na podzim a prohlédnout si ji bude možné v Městské výstavní síni na Malém náměstí od 2. do 31. října.

„Studentské práce nejsou prováděcí dokumentací, podle které by se mohly uvedené záměry realizovat, ale mohou sloužit jako užitečný podklad a inspirace pro úvahy představitelů města a občanů Benešova o dalším vývoji města,“ uvedli Mikoláš Vavřín a Radmila Fingerová z Ateliéru krajinářské architektury Fakulty architektury ČVUT.

Na nápad zapojit do návrhů na zvelebování Benešova studenty prestižní školy přišel student pátého ročníku Fakulty architektury ČVUT Luboš Klabík. Ten se snaží v rámci spolku Archibn zvýšit informovanost obyvatel, zlepšit kvalitu veřejného prostoru a rozvíjet dialog mezi městem a odborníky.

„Měl podklady tak dokonale zpracované a promyšlenou spolupráci s ateliérem Michal Kohout – David Tichý, že jsme jeho zaujetí pro proměnu Benešova neodolali a v letním semestru 2017 jsme vypsali jak krajinářská, tak urbanistická témata,“ dodali Mikoláš Vavřín a Radmila Fingerová.

Studenti druhého ročníku oboru krajinářská architektura už řeší proměnu nejstarší části města, Klášterky, v park. Studenti čtvrtého ročníku oboru architektura se v rámci urbanistického zadání zabývají různými tématy jak v centru města v okolí kostela sv. Anny a piaristické koleje, tak na jeho okraji propojením města s Konopištěm, rozvojem Kavčáku nebo sportovního areálu a okolí Koupadel.



S přispěním Jaroslavy Tůmové, PR Posázaví

