Zjistili jsme pro vás: kde a za kolik zaparkujete na Benešovsku

Benešov /FOTOGALERIE/ - Ta nejvhodnější místa k parkování v okolí vlastního bydliště zná každý řidič jako své boty, co ale když vyrazíte k sousedům? Třeba na nákupy, nebo prostě jen na výlet. Většina parkovišť, zejména v centrech měst je dnes už zpoplatněna. Deník pro vás proto provedl průzkum kde a za kolik zaparkujete. Nádavkem přidáváme pár tipů. kde můžete poblíž centra měst parkovat ještě pořád zcela zdarma.

BENEŠOV NYNÍ PARKUJE CHYTŘE

V Benešově se nyní řidičům parkuje o něco lépe. Ne, že by skokově přibyla parkovací místa, ale proto, že začal fungovat systém takzvaného chytrého parkování. „Je to stejný projekt, který už běží například v Kolíně,“ zmínil starosta Benešova Hostek s tím, že se nestydí za to, že je projekt od Kolína obkreslený se vším, tedy i se stejnou firmou, která ho také v Benešově zavedla.

Systém je napojený na městskou policii. Strážníci, kteří se pohybují po ulicích, tak zjistí během vteřin přes mobilní aplikaci, zda to či ono auto, respektive jeho registrační značku, systémem zaevidoval. Tedy že řidič zaplatil. Za obsazení místa je možné platit trojím způsobem. Hotově, kartou, nebo pomocí mobilní aplikace. „Právě ta má své výhody. Když se zdržíte, systém vám ohlásí, že za pět minut vyprší placená doba. A aniž byste museli někam běžet, stačí velice jednoduchým způsobem prodloužit placené stání podle potřeby,“ vysvětlil starosta Benešova.

Dosud využívali motoristé v Benešově dva druhy parkovacích automatů. Hodinový a minutový. Právě ty umožňují platit doslova po minutách, což se řadě motoristů, při krátkém odběhnutí od vozu, líbí. Nevýhodou ale je, že přístroj plátcům nevydává stvrzenky a řidiči si pro ně musejí dojít na radnici.

Počítá se i se zavedením chytrého parkování v Konopišti. Tamní systém bude ještě vylepšený a bude umět rozlišit osobní auta, autobusy i motocykly.

Cena za parkování se nemění stále se platí 20 korun za hodinu.

Benešov Zdarma, bez potřeby parkovacího lístku, mohou řidiči zaparkovat na parkovišti u kasáren v ulici Táborská. Do centra od benešovských kasáren dojdou svižnou chůzí za osm minut po ujití asi 800 metrů.

Kutná Hora Zdarma zaparkujete v Kutné Hoře v ulici Havířská, minutu pěší chůze od centra města.

Kolín Jedním z mála míst, kde v Kolíně poblíž centra naleznete neplacené parkoviště, je stání u Starých lázní ve Starokolínské ulici.

Zruč nad Sázavou Hotový ráj pro ty, kteří chtějí ušetřit za parkovné, ve Zruči totiž dosud placená parkoviště neznají! Většinou není problém zaparkovat, a to jak na náměstí MUDr. Svobody, tak na náměstí Míru. Návštěvníci zámku parkují ve Zručském dvoře a u místních supermarketů.

