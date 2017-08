Zdevastovaný dům přeměnili na pečovatelský

Zvěstov /INFOGRAFIKA, FOTOGALERIE/ – Dům číslo 53 ve Zvěstově prošel v posledních letech obrovskou změnou. Z ruiny se postupně stal ozdobou obce, která navíc pomůže mnoha lidem.

Již nyní jsou uvnitř vytvořené nové pečovatelské byty, které se zájemcům v ideálním případě zpřístupní 1. října. Ještě před tím se bude veřejnost moci podívat do zrekonstruovaných prostor. „Na 21. září od 15 hodin chystáme akci pro ty, kteří by o službu měli zájem, ale i pro ty, kteří se chtějí na nové prostředí v domě podívat,” předeslal starosta Zvěstova Karel Babický.





A bude na co koukat. I když ještě v roce 2015 žili v domě nepřizpůsobiví obyvatelé, v ten stejný rok měli zastupitelé již na papírech projekt pečovatelského domu. Jelikož Ministerstvo pro místní rozvoj v té době nabízelo dotaci 600 tisíc na jednu bytovou jednotku v rámci sociálních služeb, obec se rozhodla jednat. Nakonec získala na šest bytů příspěvek od státu 3,2 milionu korun. Celkové náklady na rekonstrukci nakonec činily asi 6 milionu. „Začalo se přestavbou, kdy se strhla půda a vystavěla se nová. Kompletně jsme také dům zateplili. Prostory jsou předělané tak, aby se v nich mohli pohybovat i lidé s handicapem,” dodal starosta Karel Babický.



V rámci projektu se musela vyřešit smlouva s licencovanou pečovatelskou službou. Jelikož má obec již zkušenosti se službou z Jankova, rozhodli se zastupitelé v této spolupráci pokračovat. V domě budou klienti v rámci směrnice odebírat jednou týdně úklid v bytě, jednou měsíčně také jankovská služba zajistí praní lůžkovin.

Do domu bude docházet pečovatelka denně v čase, na kterém se s klienty domluví. Když nebude zrovna pečovatelka na místě, bude na telefonu. „Služby pro klienty jsou vytvářeny na základě domluvy. Lidem můžeme dojít na nákup, pro léky, zajít s nimi k lékaři,” vysvětlila vedoucí pečovatelské služby v Jankově Natálie Slavíková.



Nyní jsou do pečovatelského domu přihlášeni již tři zájemci, tři pokoje tak stále zůstávají prázdné. V případě, kdy by bylo zájemců více, je obec schopná prostory rozšířit. Místo je například na půdě, kde jsou stále nedořešené prostory, které by v budoucnu mohly posloužit jako další byt.





Budova v centru Zvěstova nedala dlouho spát jak obyvatelům, tak zastupitelům obce. „Museli jsme v roce 2015 řešit nepřizpůsobivé podnájemníky, kteří v domě žili na černo. Před tím v budově žili Vietnamci, kteří v místnostech pěstovali marihuanu. Hlavně vlhké prostředí poničilo zdi,” uvedl starosta.



Objekt patřil majitelům, kteří se k domu nehlásili, nakonec pozemek i s budovou skončil v dražbě. Obec dům odkoupila za 432 tisíc korun. „Před domem byly pozemky jiných majitelů, které jsme zároveň odkoupili, aby byl pozemek celistvý,” dodal Babický.



Zvěstovští mají na starosti ještě dalších 12 obcí, kde žijí hlavně senioři. Proto se vedení obce rozhodlo vytvořit pečovatelský dům pro ty, kteří potřebují pomoci s každodenními činnostmi, a nechtějí žít pod jednou střechou sami.