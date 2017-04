Zapáchání kanálů mají zabránit bio filtry

Vlašim – Jen si to představte. Je příjemně, svítí sluníčko a vy si unavení po práci chcete odpočinout na vlastní zahradě a dát si šálek lahodné kávy. Jenže kvůli nesnesitelnému zápachu to tam vydržíte jen chvíli a musíte utéci domů. A protože je právě opravdu pěkně teplo, rádi byste otevřeli okna a vyvětrali. To samozřejmě také nejde. Ten příšerný zápach by se vám natáhl i do bytu.

dnes 11:16 SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Archiv

Hrůza, řeknete si a pomyslíte si, že je štěstí, že právě vás se taková situace týká jen občas, když právě zemědělci vyvezou na pole slepičinky a vítr jejich odér donese i mezi domy. Shora uvedený příběh ale není rozhodně fiktivní. Na vlastní čichové buňky ho prožívají už dost dlouho obyvatelé domků kolem silnice z Vlašimi na Řimovice. A protože co je psáno, je i dáno, sepsali tamní obyvatelé stížnost. Iniciátorem petice je rodina Zdeňka Jelínka, jehož dům stojí přímo před kanálem, z něhož se zápach line dnem i nocí. ČTĚTE TAKÉ: FOTO: Děti se o prázdninách bavily tvořením i sportem „Sedět na zahradě je katastrofa. Nemůžeme ani větrat, protože zápach někdy trvá celých čtyřiadvacet hodin,“ popisuje muž, který vypozoroval, že nejhorší to je v létě, když je pěkně a svítí sluníčko.

Důvodem zápachu, který obyvatele obtěžuje už měsíce, je připojení tlakové kanalizace z obce Bolina na stávající kanalizační řád města. „Zápach vzniká v místě, kde je tlaková kanalizace napojena,“ potvrdil Zdeněk Dvořák, vedoucí Investičního odboru Městského úřadu Vlašim a vysvětlil také příčinu, proč zápach uniká z kanalizace mezi domy. „Poslední kanalizační šachta by měla být odvětraná,“ připomíná. Zda by to pomohlo, ale není zcela jisté. Stoprocentně účinné by bylo utěsnění kanalizace tak, aby z ní nemohl zápach unikat. Právě to však normy neumožňují. Na přestavbu kanalizace město peníze nemá a tak radnice přichází s jiným řešením. „Nasadíme tam biologický filtr, který bude zápach zachycovat,“ dodal Zdeněk Dvořák s tím, že město s takovou technologií zatím žádnou zkušenost nemá. Získá ji během měsíce za nákupní cenu 15 až 17 tisíc korun. ČTĚTE TAKÉ: Bezpečnost úřadu je dostatečná, míní starosta Benešova

Autor: Zdeněk Kellner