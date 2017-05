Zámek v Pravoníně prodají v dražbě. Majitel je v exekuci

Pravonín /FOTOGALERIE/ - Zámek v Pravoníně stále chátrá a jeho stav je již více než katastrofický. Italská společnost, která historickou památku vlastní, nejdříve chtěla v budově zřídit penzion. Na podzim 2016 se ale objekt objevil na webových stránkách realitních kanceláří. Společnost je v exekuci kvůli nevyřízeným pohledávkám ze strany vlašimského úřadu.

Italská společnost nejdříve komunikovala s úřady z Vlašimi i se zástupci obce Pravonín. Již v roce 2010 upozornil vlašimský stavební úřad jejího jednatele, že stav kulturní památky je tristní a majitel musí zahájit zabezpečovací práce. Majitelé ale práce provedli jen částečně. Po nesplnění slibů, které společnost dala, musel stavební úřad i oddělení památkové péče z Vlašimi udělit následně majitelům pokuty. „Majitelé zámku přes výzvy stavebního úřadu a naše upomínky, nepřikročili k zlepšení stavu budovy, ani se nepostarali o zabezpečení pozemku. Vlašimskému úřadu aktuálně dluží asi 700 tisíc korun," uvedl Ondřej Drlík z oddělení památkové péče ve Vlašimi.

Nyní již zástupci společnosti z Itálie s nikým nekomunikují.

Subjekt už nemá ani jednatele. Zámek je sice stále nabízený pod hlavičkou realitních kanceláří, jelikož je ale již majitel budovy v exekuci, není možné objekt z jeho strany prodat. „Pokuty, které společnosti udělil nejdříve stavební úřad, posléze naše oddělení, do dnešní doby neuhradila. Proto jsme museli přistoupit k předání případu exekutorovi. Jelikož v této situaci jde všechno pomalu, připravuje se také postupně dražební vyhláška. Zámek se tím pádem bude prodávat v dražbě. Vydražená částka následně uhradí naše pohledávky. Musíme počítat s tím, že nakonec finance, které společnost bude muset zaplatit, vystoupají na více než milion korun," upozornil Ondřej Drlík.

ZÁMEK MŮŽE SPADNOUT

Pracovníci oddělení památkové péče mají o zámek strach, jelikož stav budovy se zhoršuje.

„Jelikož nebylo vykonáno rozhodnutí stavebního úřadu o zabezpečení budovy, může se stát, že zámek spadne. Proto jsme také požádali město Vlašim, aby na zámek propůjčilo nějaké peníze. Nakonec jsme od města dostali 350 tisíc korun, které použijeme na nejnutnější zabezpečení," uvedl Ondřej Drlík. Práce na zámku by měly začít co nejdříve. Předpoklad je na pomezí května a června.

PENÍZE NA OPRAVY?

Ideální variantou pro záchranu zámku by bylo, kdyby si objekt převzala obec Pravonín. Jen ta může nejlépe vědět, jak s památkou naložit. Dokonce i nějaké finance by prý mohlo vedení Pravonína na opravu památky dostat. Jenže je jasné, že do rekonstrukce zámku se nikomu moc nechce. I v té nejlevnější verzi celkových oprav by práce na něm stály určitě přes 50 milionů korun. Další možností je na záchranu zámku v Pravoníně uspořádat veřejnou sbírku.