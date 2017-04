Žáky zítra poprvé čekají jednotné přijímací zkoušky

Benešovsko - Přijímací zkoušky na střední školu jsou pro deváťáky vždy stresující záležitostí. Letos se mohou budoucí studenti středních škol cítit ještě nejistěji, než jindy. Čeká je totiž jednotná přijímací zkouška. Každý, kdo se hlásí na střední školu, musí absolvovat didaktický test z českého jazyka, literatury a matematiky.

Jak se na nové přijímací řízení připravují střední školy? A jak na věc pohlíží základní školy, které žáky k přijímacímu řízení připravují?

V Benešově už to znají

Na gymnázium v Benešově, které je jediné v okrese, museli zájemci dělat přijímací zkoušky již dříve ve formě tří testů. Nyní, díky celostátní změně, jsou to testy dva z matematiky a českého jazyka. "Teprve letos uvidíme, co to obnáší. Loni jsme absolvovali pokusné ověřování přijímacího řízení. Pro nás je to zátěž především z toho důvodu, že se nám hlásí mnoho žáků. Proto je to pro nás organizačně náročné," uvedla zástupkyně ředitele gymnázia Eva Kuťáková.

Organizační problémy řeší i Střední průmyslová škola ve Vlašimi. Tam budou muset kvůli přijímacímu řízení obětovat jeden den školní výuky. Ve druhém termínu zkoušek bude muset škola vyučovací hodiny také výrazně přizpůsobit. "Proto máme už na zítra připravený pro studenty sportovní den. Zúčastnili jsme se v předešlých letech přípravného řízení. Dětem jsem také tento rok umožnili vyzkoušet si zkoušky nanečisto. Zatím ale netušíme, jak budou testy vypadat," uvedl zástupce ředitele vlašimské průmyslovky Rostislav Baran.

Žáci se připravovali

„Žáky jsme na přijímací zkoušky připravovali, navštěvovali semináře z českého jazyka a matematiky. Nový systém přijímacích zkoušek vnímám jednoznačně jako pozitivní krok. Dříve jsme neměli žádnou páku, jak žáky devátých ročníků přinutit, aby se učili. Když věděli, že je vezmou skoro všude bez přijímacích zkoušek, byl poslední půlrok před odchodem ze školy s deváťáky opravdu náročný," uvedla ředitelka Základní školy Jana Palacha v Kutné Hoře Jaroslava Drabešová.

Žáky na přijímací řízení připravují také v Plaňanech. Ředitel základní školy Martin Šmahel však uvedl, že příprava je dobrovolná a koná se o polední pauze. „Zájem mělo jen několik málo žáků," řekl. Ostatní se nejspíš domnívají, že dostačující bude příprava v hodinách či doma. Na střední školy se přitom podle ředitele hlásí nejen ti nejlepší žáci, ale klidně i ti, kteří mají na vysvědčení čtyřky.

Žáci z Benešova reagují na jednotné přijímací zkoušky na střední školy vcelku zodpovědně. Jelikož aktuálně většina dětí chce po ukončení základní školy přecházet na střední školu, musí také splnit dané přijímací zkoušky. "Žáci mají obavu, a proto také dochází na doučování. Je vidět, že jsou díky přijímacím zkouškám více jako dospělí. Skutečně zodpovědně se připravují. Dobrovolníkům nabízíme doučování z českého jazyka a matematiky," prozradila učitelka a výchovná poradkyně Jana Kučerová z benešovské základní školy Karlov.

Pečlivou přípravou prošly také děti z pečecké základní školy. „Ve škole jsme po celé dva měsíce měli každou středu a čtvrtek doučování, na které jsem chodila," potvrdila žákyně Eliška Sýkorová. Vysvětlila, že pracovali s pracovním sešitem, který byl určený speciálně k přípravě na přijímací zkoušky. „Doma jsem vyplnila pár cvičení, která jsme si potom ve škole kontrolovali a případně vysvětlili," dodala ještě uchazečka o studium na střední škole.

Složitá organizace

Podle ředitelky Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Čáslav Věry Szabové je nový systém přijímacích zkoušek po administrativní i organizační stránce velmi náročný. Přijímací řízení prý připravuje prakticky celá škola. „Abychom mohli zajistit dostatek prostoru a volných tříd, dáváme ředitelské volno, chceme zajistit prostory i pro doprovod," řekla ředitelka. Dodala, že je trochu nešťastné, že výsledky budou známé až 28. dubna. „Už teď třeba víme, že bude nutné vypsat tak zvaný náhradní termín pro ty studenty, kteří jsou nemocní a nemohou se zúčastni ani prvního, ani druhého termínu," dodala Věra Szabová. Jinak však s novým systémem přijímacího řízení souhlasí. „Největší pozitivum vidím v tom, že budoucí studenti přijímací zkoušky skutečně musejí dělat a tím pádem se připravovat. I ředitelé základních škol si u nás třeba zjišťovali, co bylo obsahem zkoušek v minulosti.

Ředitel Střední odborné školy informatiky a spojů v Kolíně Miloš Hölzl očekává, že pro jejich školu žádná velká změna nenastane. „Již dva roky jsme se účastnili zkušebních testů, takže jsme na tento systém již zvyklí," vysvětlil.

Letos poprvé se však škola bude muset řídit přesnými pokyny z ministerstva školství, které přesně nařídilo, jakým poměrem budou didaktické testy zasahovat do přijímacího řízení. Vedení školy má prý také obavy z připravenosti žáků.

Daniela Dalecká ze Střední podnikatelské školy v Kolíně tvrdí, že zkoušku vnímají jako přidanou hodnotu. „Pro nás je důležitý psychologický test, který žáci absolvují," vysvětlila s tím, že i přes povinné didaktické testy je stále v kompetenci ředitele rozhodnout, kterého žáka přijme a kterého nikoli.

Termíny testů státních přijímacích zkoušek v roce 2017

První řádný termín čtyřleté obory - 12. dubna

První řádný termín šestileté a osmileté obory - 18. dubna

Druhý řádný termín čtyřleté obory - 19. dubna

Druhý řádný termín šestileté a osmileté obory - 20. dubna

První náhradní termín - 11. května

Druhý náhradní termín - 12. května

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou a s výučním listem a netýkají se ani klasických uměleckých škol a konzervatoří, kde se v lednu konaly talentové zkoušky.

Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury a matematiky, a to v provedení pro čtyřleté, šestileté a osmileté studium.