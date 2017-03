Zachraňují žáby, staví jim do cesty překážky

Benešovsko - Na první pohled by se to mohlo zdát nesmyslné. Lidé, kterým stojí za to, dávat svůj čas i sílu ve prospěch přírody, kladou každé jaro do cesty láskou roztouženým žábám nepřekonatelné překážky.

Ale už na druhý pohled je jasné, že to dělají v jejich prospěch. Bez nich by totiž pod koly aut zahynul stovky a tisíce obojživelníků.

S přicházejícím jarem se příroda začíná probouzet ze zimního spánku. Pro mnohé z nás jsou známkou blížícího se jara kvetoucí sněženky, bledule, prvosenky a další rostliny. Pro zaměstnance Ochrany fauny ČR je jaro ve znamení stavění tzv. žabích přechodů. V tomto období se žáby probouzí a vrací ze zimního úkrytu zpět k vodním plochám. Na silnicích v blízkosti rybníků můžeme v noci pozorovat až stovky žab a jiných obojživelníků, kteří se snaží dostat do vody. Nenechte si ujít: Benešov ještě letos vylepší sociální služby „Úkolem přechodů je zabránění srážky migrujících živočichů s projíždějícími automobily. Zaměstnanci Ochrany fauny ČR staví žabí přechody také na několika místech Benešovska,“ připomněl zakladatel Ochrany fauny ČR Pavel Křížek. Přechody je nutné každé ráno zkontrolovat a chycené obojživelníky přenést k vodní ploše. S touto činností ochráncům přírody pomáhají i zkušení dobrovolníci a za to jim podle Křížka patří velké díky. Jen za první letošní týden ekologové přenesli 15 skokanů hnědých, 375 ropuch obecných, osm blatnic skvrnitých a 84 čolků.

Loni OF ČR přemístila několik tisíc obojživelníků. Zda se podaří překročit počet zachráněných obojživelníků z minulých let, ukáže následujících 14 dní až 3 týdny, kdy se budou žáby a jiní obojživelníci vracet zpátky k vodním plochám. Přečtěte si: Rozvoj čeká pouze krytý plavecký bazén

