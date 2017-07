Zachráněný ježek už žížalu nevyčmuchá

Vlašim - Bodlinatého pacienta ošetřují v Záchranné stanici pro živočichy ve Vlašimi. Přišel totiž o nos, když se přimotal k sekání trávy. „V průběhu července jsme ze Čtyřkol přijali netradičního pacienta. Tedy spíše běžného pacienta s netradičním zraněním. Byl to ježek západní s useknutým čumákem sekačkou,“ popsal Petr Švingr z ČSOP Vlašim.

Ježci se na našem území vyskytují ve dvou druzích, a to ježci západní a ježci východní. Zástupce obou druhů žijí podobně a živí se stejnou potravou.Foto: ČSOP Vlašim

Ježky v přírodě ohrožuje především doprava. Pod koly aut jich ročně zahynou stovky, ba tisíce. Dále je zraňují právě sekačky, křovinořezy anebo psi. Ježka bez čumáku, tentokrát pokousaného psem, ve Vlašimi již kdysi léčili. Bohužel však přišel o větší část čelisti a nebylo ho možné již zachránit. Dále ježky ohrožuje například trávení slimáků pomocí pesticidů anebo pálení trávy a starých hromad větví, ve kterých si hledají úkryt.

„Tento ježek by bez pomoci lidí zřejmě uhynul. Díky léčbě, na kterou reaguje dobře, to vypadá, že se ho povede zachránit. Zjevně ale i pak bude složitěji přijímat potravu a především bude mít problémy s jejím hledáním a lovem. Proto už u nás zůstane, a když se léčba povede, přestěhujeme ho do ParaZOO,“ doplnil Petr Švingr.

Pomáhat ježkům může každý z nás. Třeba jen větší obezřetností při řízení, při práci v zahradě a dodržováním bezpečnějších postupů. Před sečením například můžeme trávník projít a prohlédnout, či z něj zvířata rovnou odplašit. Při pálení starých větví zas zakládáme oheň na novém místě a větve z hromady na něj překládáme. Navíc ježkům můžeme pomoci úmyslným zakládáním hromad větví a podobných úkrytů, zřízením napajedla, zprůchodněním zahrady vhodným oplocením anebo vhodnějším uspořádáním osazení zahrady.

„Na podzim přijímáme také ježky s nedostatečnou váhou pro přezimování, ale to už patří mezi přirozené příčiny ohrožení, stejně jako predace výry a liškami, které nejsou spojovány s lidskou činností,“ dokončil Petr Švingr.