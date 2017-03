Začal jarní úklid, ke slovu přijdou košťata i stroje

Každoročně několik milionů korun investují města do úklidu v ulicích.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Libor Běčák

V Kutné Hoře se počítá zejména s blokovým čištěním ulic. Sídliště přijdou na řadu už v dubnu.

„Velká část chodníků je již od zimního posypu uklizena. Zbývá zametení silnic, ale to bude nutné přeparkovat tam stojící auta, jinak by úklid nebyl efektivní," vysvětlil jednatel Technických služeb Kutná Hora Jan Jäger.

Peněz je méně

„Na jarní úklid nemáme speciálně vyhražené prostředky, jsou součástí celoročního úklidu komunikací. Paradoxně je částka vyhrazená na úklid komunikací v rozpočtu města letos nižší oproti minulému roku," doplnil Jan Jäger.

Nepřehlédněte: Kdo bude další Miss Polabí? Blíží se casting

I v Kutné Hoře zůstalo po zimě hodně štěrku, protože se používalo méně soli. Na úklid v místech, kam se nemůže dostat větší technika, využívá město pracovníky veřejně prospěšných prací.

Začnou ručně

Podle Věry Suchomelové, jednatelky firmy AVE, která je odpovědná za úklid v Kolíně, začalo blokové ve městě už v úterý, konkrétně v ulici Mikoláše Alše.

V každé kolínské ulici dojde vždy nejprve k ručnímu úklidu a poté je na řadě strojové čištění silnic a chodníků.

Zametání chodníků a komunikací, bloková čištění, chemická ošetřování ulic a chodníků, ruční úklid ulic a také přilehlých prostranství, čištění příkopů a vpustí včetně likvidace nasbíraných odpadů a nečistot, to všechno stálo město Kolín vloni 18,6 milionu korun.

Nenechte si uniknout: Radnice už budou moci popřát svým jubilantům

Úklid podražil

Ve Zruči nad Sázavou klasické blokové čištění neprovádějí, i když i tam se čistí po celých ulicích.

„Velký problém jsou psí výkaly, více než na chodnících na travnatých plochách. Pejskaři k venčení svých miláčků rádi využívají trávníky a ty jsou pro mechanizaci nepřístupné. Exkrementy jsou ale celoroční problém" uvedla vedoucí Technických služeb ve Zruči nad Sázavou Ludmila Plášilová s tím, že loni stál jarní úklid 150 tisíc.

Letos, vzhledem použití daleko většího množství inertního posypu, to bude částka až trojnásobnái když s úklidem pomůže i v rámci obecně prospěšných prací Probační a mediační služby ČR.

Čtěte: Muž objevil na poli dělostřeleckou munici

Neodtahují, pokutují

V Benešově gruntování ulic spolyká za každý rok tři a půl milionu korun. Je ale jasné, že větší část téhle položky odčerpá úklid na jaře. Po zimě, sotva sleze sníh, v ulicích zbyde nejen štěrk, ale také „poklady" v podobě psích výkalů a další nevábné nečistoty, které bílá pokrývka skryla.

„Když se ptáte, zda je složitější uklidit exkrementy nebo žulovou drť, pak musím konstatovat, že je to jedno. Na úklid totiž používáme techniku a kartáče auta uklidí to i to bez rozdílu," uvedl na dotaz Deníku ředitel Technických služeb Benešov Bohumil Rataj.

Připomněl ale, že do míst, kam se stroje nedostanou, musí, stejně jako v minulosti, nastoupit lidé s košťaty a lopatami a veškerý nepořádek uklidit ručně.

Přečtěte si: KRÁTCE: S úřadem chtějí komunikovat elektronicky

Vyhlašují bloková čištění

Aby byl v ulicích po zimě pořádek, vyhlašují komunály ve svých městech každý rok takzvané blokové čištění.

To může být ovšem účinné pouze v případě, že silnice nejsou blokovány auty. Kdy se bude uklízet upozorní řidiče s předstihem mobilní dopravní značky.

Například v Benešově mají díky novému dopravnímu značení méně starostí s nedisciplinovanými řidiči.

„Když nechají auto na místě, kde se má čistit, vyřeší to s nimi městská policie," připomněl ředitel Technických služeb Benešov s tím, že odtahová služba ve městě v současnosti neexistuje.

Mohlo by vás zajímat: Odpovídají na otázky k začlenění do pražské dopravy