Za tři týdny udělali řidiči 725 přestupků

Benešov – Dodržují řidiči v benešovské Čechově ulici předepsanou rychlost? Na tuhle otázku už dával odpověď radar, který v minulých letech pro statistiku zaznamenával překračování rychlosti. A protože výčet přestupků byl až příliš vysoký, přistoupilo město k instalaci skutečné radarové pasti. V ní za pouhé tři týdny provozu, přes to, že je umístění zařízení avizováno, uvízlo už 725 řidičů!

Benešovská Čechova ulice je už tři týdny pod dozorem radarů.Foto: Deník / Kellner Zdeněk

„Sedm řidičů z tohoto počtu jelo Čechovou ulicí dokonce rychlostí vyšší než 90 kilometrů v hodině,“ upozornila Veronika Kondrátová pověřená na benešovském městském úřadě vedením oddělení komunikace.

Podle jejích informací většina řidičů, kteří v Čechově ulici překročila tam povolenou čtyřicítku, jela rychleji o zhruba 20 kilometrů v hodině. „Jeli rychlostí 60 až 70 kilometrů v hodině,“ upřesnila úřednice.

K takovým patří také Petr z Benešova. „Než jsem si uvědomil, že mám jet čtyřicítkou, asi mě radar zaznamenal,“ myslí si třicetiletý muž, protože dosud žádnou obsílku z úřadu k vyřešení přestupku v dopravě neobdržel. „Šedesátkou jsem ale nejel. Mohl jsem jet nanejvýš pětapadesát,“ tvrdí, ale jistý si není. „Jestli mě předvolají, doufám, že mě to nebude moc stát,“ dodal své zbožné přání.

A takových řidičů je, jak ukazují údaje z radaru opravdu hodně. Otázkou ale zůstává, jak budou záplavu přestupků, do kterých se v současné době přidávají také ty z dálnice D1, kde ŘSD nainstalovalo měření v rekonstruovaném úseku kolem Ostředka, řešit úředníci odboru dopravy Městského úřadu Benešov. Město jejich tým právě kvůli předpokládanému nárůstu přestupků už navýšilo a nejspíš tak znovu udělá.

Kamery v Čechově ulici jsou umístěny na začátku a na konci měřeného úseku, proto se tomuto systému říká úsekové měření. Kamery zaznamenávají vozidlo při vjezdu do měřeného úseku a při jeho výjezdu z něj. Následně systém vypočítá průměrnou rychlost vozidla při průjezdu daným měřeným úsekem.

„Od naměřené rychlosti se pak odečtena stanovená tolerance. V případě překročení maximální povolené rychlosti jsou data odeslána do systému Městské policie Benešov, ta vyhotoví v elektronické podobě oznámení přestupku a odešle jej do systému městského úřadu na Odbor správních agend,“ vysvětlila Veronika Kondrátová.

Systém pak vyhledá v Registru silničních vozidel provozovatele vozidla a vyzve ho k úhradě určené částky, kterou odešle do datové schránky nebo Hybridní pošty. V případě, že je určená částka ve stanovené lhůtě uhrazena, věc se odloží a provozovateli vozidla se v registru řidičů příslušný počet bodů bodového hodnocení řidiče nezaznamená.

„Částky k úhradě jsou stanoveny od pěti set do dvou tisíc korun po dle toho, o kolik řidič rychlost překročil,“ doplnila Kondrátová s tím, že v případě, že částku provozovatel vozidla neuhradí do patnácti dnů, může ve stejné lhůtě správnímu orgánu na adresu uvedenou v záhlaví výzvy písemně sdělit údaje o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku. Toto sdělení bude považováno za podání vysvětlení.

„Nebude-li určená částka ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení této výzvy připsána na uvedený účet, nebo ve stejné lhůtě provozovatel vozidla nevyužije svého práva a písemně nesdělí údaje o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku, bude šetření přestupku pokračovat, případně se povede řízení o správním deliktu provozovatele vozidla.

„A za ten lze pak uložit pokutu až do výše deset tisíc korun,“ dodala Veronika Kondrátová.

O měření rychlosti, které začalo v Čechově ulici 7. srpna, se v Benešově hovoří už poměrně dlouho. Ještě loni radnice zvažovala, že by si takový radar koupila a hned také nasadila na střídačku ve třech nejrizikovějších ulicích – Čechově, Na Chmelnici a v Černoleské. Panovaly totiž obavy, že by si řidiči na přítomnost radaru zvykli a dodržovali pravidla silničního provozu. A i když právě to by mělo být smyslem nasazení měřící techniky, jak to vnímá i starosta Benešova Petr Hostek, přineslo by to i negativa. Do pokladny města by přicházelo méně peněz z pokut a tím by se splacení radaru prodloužilo. Proto město nakonec přistoupilo k jinému řešení, pronájmu. A i když radar lze umístit kamkoliv, zůstane podle starosty zatím v Čechově ulici.

„Také proto, že přestupků tam je opravdu hodně. Jen za tak krátký čas provozu nám řidiči vydělali na půlroční nájem,“ dodal starosta Benešova Petr Hostek.