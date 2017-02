Za parkování v Benešově se už platí i mobilem

Benešov – Také ve městě u Konopiště už mohou řidiči za parkování v centru města platit pomocí chytrých technologií. Tedy například prostřednictvím mobilu či tabletu. Na tuhle vymoženost město „najelo" už na začátku února.

Jenže do širšího povědomí veřejnosti tohle novum zatím příliš neproniklo. Lidé dál honí drobné po kapsách a vhazují je do korunových či hodinových automatů. A přitom je změna tak snadná. Jedná se přece o smart technologii.

Ještě snadnější by to bylo, kdyby odkaz ke stažení aplikace našli lidé přímo na webu města nebo Technických služeb Benešov, které parkovací systém provozují. Takhle si zájemci na internetu nejprve musejí vyhledat aplikaci Smart4City, které je už navede.

„Na parkovacích automatech bude také samolepka s QR kódem, který chytré telefony umějí přečíst a i ta pomůže ke snadnému stažení aplikace,“ připomněl Karel Koubský ze společnosti Spel, která systém v Benešově zavádí.

Tarify za parkování jsou nadále stejné

Tarify za parkování zůstávají stejné a nic se na nich nemění. Řidiči mohou dál platit tak, jak jsou zvyklí, tedy mincemi. „Tuhle možnost jsme zachovali a zatím to tak bude stále, protože zejména starší řidiči by možná s placením chytrým mobilem mohli mít potíže,“ připomněl ředitel TS Benešov Bohumil Rataj.

V Benešově se ale rozvoj smart technologií zmiňovaným krokem nezastaví. Na obou centrálních náměstích, na parkovišti Pod Brankou a v přilehlých ulicích budou do května do vozovky nainstalovány magnetické snímače, které předají informaci o obsazeném či volném místě do centrálního počítače a ten tuhle zprávu předá pomocí světelných tabulí řidičům přijíždějícím do centra.

„Nainstalujeme kolem sto padesáti snímačů. Díky nim budeme přesně vědět, kolik hodin či minut je místo volné nebo obsazené a také, jak dlouhý je placený čas,“ uvedl ředitel TS Benešov.

Chtějí lépe vybírat parkovné

Základní myšlenkou zavedení smart parkingu v Benešově, je nejen logický postup moderny do běžného života, ale například i zvýšení efektivity vybírání parkovného. Jeho kontrolu budou mít i nadále na starosti strážníci.

„Městská policie je už nyní vybavená tabletem, který po zadání registračního čísla auta oznámí, zda řidič zaplatil,“ dodal Bohumil Rataj.

To se samozřejmě bude týkat aut, za jejichž předním sklem strážníci nenajdou platný parkovací lístek nebo těch, která stojí u korunového parkomatu a bliká na něm červená LED dioda oznamující, že není zaplaceno.

Zvýší se ale efektivita?

Zda se efektivita vybírání parkovného skutečně zvýší, je ale diskutabilní. Podle starosty Benešova Petra Hostka totiž město zatím nebude mít svého specialistu, který se zaměří pouze na kontrolu placení parkovného.

Ze zavedeného systému společnost Spel nebude mít půl toku ani korunu a teprve po této „zkušební době,“ pokud se Benešov rozhodne právě pro tuto firmu, začne společnosti platit.

Kolik? Běžně některé firmy požadují až čtvrtinu z tržby ze smart technologie. Benešov ale zaplatí jen procent osm. Přitom samotná společnost Spel získá jen šest procent. Dvě procenta vyinkasuje operátor mobilní platební aplikace, přes kterého systém funguje.

