Vzrostlé stromy kolem Blanice nahradili novými. Nepořádek po práci uklidí co nejdříve

Louňovice pod Blaníkem /FOTOGALERIE/ - Povodí Vltavy, které mimo jiné spravuje i řeku Blanici, pokácelo řadu vzrostlých stromů kolem jejího toku. Obyvatelé Podblanicka si změny všimly, při procházkách mohou vnímat nejen nově vysazené stromky, ale také nepořádek, který po dělnících kolem řeky zbyl.

Vysoké stromy rostoucí kolem řeky, pokácelo povodí v únoru a březnu od mostu na Libouň, na území městyse Louňovice pod Blaníkem, směrem na ves Kamberk. Lidé, kteří chodí kolem toku na procházky, musí obcházet kupy nashromážděného, zbytkového dřeva, který po práci zbyl. „Do této lokality chodím na procházky často, proto jsem si situace všiml. V řece se tvoří hráze ze dřeva, které nikdo neuklidil. Kolem toku jsou také na kupách hromady zbylých větví,” komentoval situaci jeden z místních.

Také fakt, že vzrostlé stromy vypadaly zdravě, a i přesto Povodí Vltavy přistoupilo k jejich odstranění, se zdá být podle některých obyvatel nepřiměřený. Správci řeky ale na situaci nahlížejí jiným způsobem. „Ke kácení stromů jsme přistoupili vzhledem ke stáří stromů. Jejich stav byl již za hranicí životnosti, proto hrozilo zřícení do řeky a tím i vytvoření překážky v plynulém průtoku vody,” podotkl Hugo Roldán z oddělení styku s veřejností.

Jenže právě uměle vytvořené hráze ze spadaného dřeva jsou v řece již nyní. Plynulý tok řeky proto není zajištěný. Povodí Vltavy se ale brání, že po aktuálním pořezu tyto hráze nevznikly. „Jde o stromy, které se v toku nacházely již předtím a jejich odstranění nebylo součástí zakázky. V místech, kde se nacházejí, byl před odstraněním topolů velmi špatný přístup a nebylo možné se k nim s technikou dostat. To se teď zlepšilo a tyto spadlé kmeny plánujeme v blízké době odstranit,” vysvětlil Hugo Roldán.

V rámci akce byli kácení převážně kříženci topolu kanadského. V naší přírodě jsou to nepůvodní měkké dřeviny. „Rozhodně se tedy nejednalo o zdravé a perspektivní dřeviny. Odstraněním těchto přestárlých topolů byl naopak vytvořený prostor pro růst dřevin, které do naší přírody a k řece patří,” dodal Hugo Roldán. Kromě uvedených topolů bylo odstraněno několik olší a vrb, které byly buď nakloněné nad řeku, či byly velmi silně proschlé a hrozil jejich pád do toku.

Na místo starých stromů zasadilo povodí řadu nových, mladých stromků. Jednalo se o původní dřeviny v naší přírodě také s ohledem na jejich přirozený výskyt v místě. Povodí Vltavy při pořezu i výsadbě nových stromů jednalo také se zdejší Správou CHKO Blaník, která akci projednala. Kolem řeky Blanice tak dělníci vysadili kombinaci olší, dubů, jilmů a javorů. „V případě delšího suchého období budeme vysázené stromy zalévat. Takto malé stromy jsou také ohrožené popínavými rostlinami, které z nich budeme průběžně odstraňovat,” uvedl Hugo Roldán.

A co se bude dít s nevzhlednými hromady dříví kolem řeky? Povodí slibuje jejich odklizení. Shromážděné dříví je podle Huga Roldána připravené ke štěpkování. „Toto dříví bylo připraveno ještě během zimních mrazů, ovšem následující počasí, především tání sněhu a zvýšení hladiny řeky, v kombinaci se zamokřenými loukami, neumožňovaly pohyb těžké techniky, která bude štěpkování provádět. Hrozilo zapadnutí strojů, nebo velmi silné poškození louky,” dokončil. V tuto chvíli jsou již louky relativně suché, proto Povodí Vltavy předpokládá, že k likvidaci uvedeného dříví dojde v nejbližší době.

Úkolem břehového porostu je především plnění ekologických funkcí vodního toku a keřové patro je jedním z jeho velmi důležitých prvků. Z přírodního hlediska je tedy žádoucí keře zachovávat a naopak vysoké stromy kácet. Mladé stromy také patří do přírody, tak aby byla zachovávána přirozená věková skladba porostu, aby se v budoucnu nestalo, že po odstranění starých stromů nebude u vodního toku žádný strom.