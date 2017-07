Vysoká cena másla odrazuje zákazníky

Benešov /FOTOGALERIE/ - Chleba s máslem. Snad každý má tuto českou klasiku rád. Jenže poslední dobou část obyvatel nahrazuje máslo margarínem. Chutě se lidem nezměnily. Jen máslo zdražilo.

Kostka másla v posledních dnech stojí na Benešovsku kolem čtyřiceti pěti až padesáti korun. To je na zákazníky už příliš, máslo tedy nekupují.

„Máslo koupím maximálně ve slevě, následně ho zmrazím. Za máslo bych padesát korun nedala. Do některých receptů ale patří,” svěřila se Magdaléna Tichá, maminka dvou dětí. Ani mladší generace příliš máslo nekupuje. Je to hlavně tím, že nevěří jeho kvalitě. „Když už si máslo koupím, musím vědět, kdo ho vyrábí. Většinou si proto zajedu raději na farmářský trh. Mám ho ale ráda,” řekla Eva Pokorná.

To, že mnoho lidí dá přednost margarínu před máslem, je znatelné hlavně v obchodech. Nabídka v regálech je spíše jednotvárná, přehršel výrobků z rostlinných tuků, oproti klasickému máslu z mléčného tuku.

V maloobchodech je máslo doopravdy nedostatkové zboží. „Máslo nikdo moc nekupuje, proto ho nyní v nabídce nemáme,” svěřila se prodavačka z malého obchodu v Benešově.

Bohužel ani na některých farmách v okrese aktuálně máslo neprodukují. Hlavním důvodem není v tomto případě poptávka, ale nedostatek smetany. Farma BioVavřinec z Okrouhlic proto v poslední době vyrábí spíše přepuštěné máslo, které delší dobu vydrží. „Smetanu z kravského mléka využíváme hlavně na produkci různých druhů jogurtů či zakysaných smetan,” uvedla Veronika Víznerová.

Za rekordní cenu másla může mimo jiných důvodů také celosvětová vyšší poptávka a obecné snížení evropské produkce mléka. Zatímco při nedávné krizi v mlékárenství, která vyvrcholila před rokem, byly sklady zaplaveny mlékem, nyní je jeho produkce kvůli řadě opatření nižší. A s tím i mléčného tuku. Kvůli tomu si musejí nyní zákazníci za oblíbený artikl připlatit. Za poslední rok zdražilo máslo o více než dvacet procent.

Dobrou zprávou pro nakupující může být, že odborníci v dohledné době očekávají u másla mírný pokles cen. Důvodem je velmi pozvolný pokles výrobních cen, za které se mléko v zemích Evropské unie vykupuje od zemědělců. Cena másla by měla zůstat na současné výši do léta, potom by mohla o něco klesnout.