Výsledky sondy hráze neznají, voda už ale neprosakuje

Benešov – Výsledky vrtného průzkumu hráze Konopišťského rybníka, jehož vodu Národní památkový ústav Středočeského kraje podezírá z devastace staveb na druhé straně bariéry, zatím nikdo nezná. Zajímá se o ně nejen majitel opěrných zdí u domu č. p. 5, Národní památkový ústav, ale také vlastník nádrže a její hráze, město Benešov.

Vrtný průzkum se kvůli podezření z průsaků vody odehrál na hrázi uzavřené pro provoz první srpnové pondělí. Jeho výsledky by podle kastelánky Konopiště Jany Sedláčkové, měla správa zámku znát až za týden při plánovaném kontrolním dni.

V tu dobu se správa zámku dozví, co bude nutné k odstranění průsakem narušené statiky opěrné zdi. „Abychom mohli nechat zeď, kde je uvolněno několik kamenů, opravit, potřebujeme k tomu stanovisko znalce,“ vysvětlila kastelánka důvod vrtání do hráze.

Co při vrtu objevil, lze nyní říci jen těžko. Jisté ale je, že po té, co město nechalo snížit hladinu vody, byla provedena revize zařízení hráze a opraveny i drobné trhlinky, jimiž voda nejspíš prosakovala, situace se změnila. „Při následném velice smířlivém jednání s představiteli středočeského NPÚ nikdo nic o problému průsaku neříkal a ani nevěděl. Předpokládám, že se situace vyřešila,“ míní starosta Benešova Petr Hostek. „Beru to tak, že určité rozpory jsou zažehnané,“ dodal s tím, že díky tomu je také zažehnané případné nebezpečí vracení dotace nebo její části, kterou město získalo na odbahňování rybníka i rekonstrukci hráze.

Setkání při kontrolním dni, při kterém nejspíš nebudou chybět ani odborníci z benešovské radnice, ale nebude posledním mezi městem a správou zámku. To další má při společném obědě moderovat bývalý šéf hradního protokolu Jindřich Forejt. Při jednání by se měly vyjasnit některé spory, které v poslední době mezi oběma subjekty propukly. Tím nejvážnějším je nedorozumění vyplývající z kolizí termínů svateb v Růžové zahradě či na zámeckých terasách rušených hlukem z kulturních akcí v nedalekém amfiteátru.