Výra velkého zachránil houbař před jistou smrtí

Vlašim – Nejen houby se dají najít při houbaření. To dokázal i houbař Antonín Rak, který při své vycházce lesem objevil zraněného výra velkého. „Výra velkého léčíme již od září. Měl velké štěstí. Dostal se k nám se zlomeným křídlem a byl hodně vyhublý. Najít ho o pár dní později, byl by už mrtvý,“ upozornil Petr Švingr, vedoucí Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim.

Léčený výr velký v rukou ošetřovatele Jaroslava Svačiny.Foto: Archiv ZO ČSOP Vlašim

Sovy většinou lidé nezahlédnou. V živé přírodě se s těmito nočními ptáky střetne člověk až ve chvíli, kdy potřebují pomoc. Menší sovy nezřídka zapadnou do komína, všechny ohrožuje doprava či sloupy elektrického vedení a výry navíc také pytláctví.



„Přesnou příčinu zranění jsme nenašli. Výra jsme převezli na veterinární ošetření. Křídlo mu bohužel muselo být amputováno, protože larvy much mu ho takřka sežrali zaživa. Tento výr je ale silný. Je to bojovník. Má dokonce již zpátky svůj apetit,“ řekl Petr Švingr.



Až se rána výrovi zahojí, přesunou ho ochránci přírody do venkovní voliéry a budou mu hledat nový domov s dobrými podmínkami pro žití, kde by mohl již trvale zůstat.