Výpadky proudu v Benešově způsobila pokládka kabelů

Benešov – Ještě loni v listopadu potvrzovalo vedení města, že chce přestěhovat úředníky z nevyhovujících prostor bývalé Komerční banky do lepšího. O potřebě vyřešit tohle dilema agendy cestovních pasů, řidičáků, občanských průkazů či sociálních věcí, se v Benešově hovoří už řadu let. Jako nejvhodnější se vedení radnice jevilo umístění úředníků do objektu číslo 77. Ten stojí hned vedle radnice na Masarykově náměstí. Je známý podle někdejší prodejny v přízemí i jako Atas.