Výmoly na silnicích obtěžují řidiče roky

Benešovsko - Výmoly a výtluky na silnicích na Benešovsku brání řidičům v plynulé jízdě. Řada děr na vozovkách je ve stejném stavu několik let.

Jenom na internetovém serveru, který se věnuje výmolům, evidují lidé z Benešovska desítky zničených cest. A to většina výmolů a výtluků není na webové stránce k vidění. Je proto jasné, že benešovský okres se s problémy na silnicích potýká víc než dost

Jedním z neutišitelných problémů na vozovce jsou i díry na mostu u městyse Louňovice pod Blaníkem. Most, který byl postavený v polovině minulého století přes řeku Blanici, propojuje městys s vesnicí Libouň. Díky vytvořeným dírám jsou nyní na některých místech na mostě vidět původní dlažební kostky tak zvané kočičí hlavy, které ale byly několikrát přikryté asfaltem nebo zasypané na sucho drtí právě kvůli výmolům. Jenže povrch v tomto úseku se vždy opravoval jen ledabyle, dalo by se říct na jednu sezónu. Proto není divu, že již nyní, po dlouhé zimě, je most v jednom z nejhorších stavů za posledních deset let.

I obyvatelé Louňovic pod Blaníkem kroutí nad stavem mostu nevěřícně hlavou. Podle starostky městyse o problému na cestě do Libouně zastupitelstvo ví, po zimě také evidovali všechny vzniklé výtluky na silnicích a mají v plánu díry opravit. “Budeme opravovat výtluky po zimě. Určitě chceme opravit také cestu do Libouně i most, který vnímáme řadu let jako problémový. Máme dvě varianty rekonstrukce. Buď uděláme jednodušší opravu, kdy díry zalijeme asfaltem nebo přikročíme k celkové rekonstrukci mostu. V tu chvíli bude muset ale přizvat odborníka, aby vytvořil projekt,” svěřila se s plány starostka městyse pod Blaníkem Růžena Kučerová. Projektová dokumentace k opravě mostu ale není levná záležitost a městys v tuto chvíli nemá peněz nazbyt.

Obdobné situace, nejenom na mostech, ale především na samotných silnicích řeší třeba lidé kolem Týnce nad Sázavou. Na cestě do jedné z části města, do Podělus, se také řidiči musí potýkat s hrbolatou, děravou vozovkou několik let. I když byla v čase již záplatovaná, plynulá jízda řidičům i tak nebyla umožněná. Aktuálně je na cestě několik nebezpečných výtluk. Stejně tak mohou vnímat řidiči vozovku na obec Krhanice. Po pracích na silnici, kdy dělníci touto cestou vedli kanalizaci, je vozovka samá díra. V souvislosti s těmito cestami se ale objevuje problém, který neřeší jen město Týnec nad Sázavou. Řada poničených silnic totiž obhospodařuje hejtmanství Středočeského kraje, který také musí opravu zahájit, zafinancovat. Vedení města podle slov místostarosty Bedřicha Pešana o problémových vozovkách ví a doufají, že se k rekonstrukci Kraj, co nejdříve přihlásí.

Není město ani obec na Benešovsku, kde by se řidiči nepotýkali s výtluky, výmoly či dírami. Správa silnic slibuje řadu oprav po zimě, stejně jako starostové dotčených obcí a měst. Zda se řidiči dočkají lepších cest, je ale ve hvězdách.

