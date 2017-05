Votičtí lákají turisty na výhled z Václavky

Votice /FOTOGALERIE/ - Votice se za uplynulou dobu čtyř let změnily na další centrum turismu v okresu. Zasadilo se o to několik subjektů, které ve městech vytvořily místa lákající místní i návštěvníky ze všech koutů republiky.

Ještě před čtyřmi lety si mohli zájemci prohlédnout jedině historické náměstí v centru Votic a navštívit pár výstav. Nyní ale mohou turisté zamířit na několik zajímavých míst přímo ve městě. Mezi obyvateli Benešovska je již více známé Motýlárium, které spravuje ochrana fauny dva roky. Zájemci si také mohou ve Voticích prohlédnout tradiční židovský hřbitov či navštívit expozici Votice v minulosti, která je umístěná v budově staré radnice.

Novinkou pro votické i návštěvníky města je otevření a zpřístupnění rozhledny Václavka i kláštera svatého Františka. Klášter se za posledních několik let podařilo zrekonstruovat a příchozím tak budova nabízí nezapomenutelnou prohlídku.

Naprosto unikátním zážitkem je ale dozajista výstup na rozhlednu Václavka, která je součástí kostela svatého Václava v centru města. „Rozhlednu jsme zpřístupňovali ve dvou fázích. První etapu jsme dokončili v roce 2012. Nejdříve jsme veřejnosti otevřeli patro, kde jsou ciferníkové hodiny a kde je možné se pokochat vyhlídkou ze 22 metrů,” řekl Luboš Mudra, který se o otevření rozhledny zasadil.

Při první etapě přebudovali podlaží, opravili schodiště podél zvonice i podlahu u hodin. Rekonstrukce se dotkla také hodinového věžního stroje, který pracovníci obehnali dřevěnými mřížemi. Podařilo se vyměnit i vchodové vstupně či zpevnit zábradlí. Ani dětští návštěvníci se proto nemusí bát výstupu na rozhlednu. Speciálně na ně totiž iniciátoři oprav mysleli. „Také jsem z bývalé oratoře vytvořili turistické infocentrum,” upřesnil Luboš Mudra.

Ve druhé fázi přebudovali pracovníci další čtyři poschodí a schodiště, čímž návštěvníkům umožnili vyjít až do nejhořejších pater rozhledny. Unikátním také je samotný výhled z věže. Ne v každé věžové rozhledně se totiž zájemcům podaří vystoupat až přímo pod střechu. „Říkáme jí lucerna. Většina rozhleden ve věžích je zpřístupněná třeba jen na ochozy. My ale umožňujeme příchozím vyjít až přímo do kopule věže,” upozornil Luděk Mudra. Zpřístupnění rozhledny vítají i obyvatelé Votic. „Můžeme se pokochat naším městem, což kvituji," prozradila Lenka Studetská.

V rámci prohlídky rozhledny si mohou návštěvníci užít i výstavu děl žáků z místní základní umělecké školy. Jendo z pater věže je věnované i akademickému malíři Vladislavu Kaskovi.

Rozhledna Václavka