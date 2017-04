Vodu z kohoutku už mohou ve Votících pít

Votice – Opatření, kvůli kontaminaci vody z městského řádu, které vstoupilo v platnost v pátek 7. dubna, skončilo ve čtvrtek 13. dubna.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Korešová Ludmila

„Voda je pitná bez závad a splňuje veškeré hygienické předpoklady,“ potvrdil Jiří Kymla, jednatel společnosti Kompag Votice.

Omezení užívání vody z městského vodovodu vyhlásila společnost Compag, která ve Voticích provozuje úpravnu pitné vody a městský vodovod. Omezení společnost vyhlásila prostřednictvím městského informačního kanálu na základě laboratorního rozboru vody.

V ní zkouška potvrdila přítomnost koliformních bakterií. Vodu je podle zprávy Compagu po převaření možné používat jako vodu pitnou. „Během dne budou ve městě rozestavěny cisterny s pitnou vodou,“ sděloval občanům prostřednictvím sms votický infokanál.

Koliformníbakterie jsou podle otevřené encyklopedie Wikipedia gramnegativní nesporulující aerobní až fakultativně anaerobní tyčinky, které zkvašují laktózu na plyny, kyseliny a aldehydy. Tyto bakterie patří do čeledi Enterobacteriaceae, která obsahuje obligátní patogenní rody a druhy: Salmonella, Shigella, Yersinia, enterocolitica.

Koliformníbakterie se obecně nevyznačují rezistencí vůči teplotám vyšším než 50° C a při pasterizačních teplotách vyšších než 72° C by měly spolehlivě devitalizovat. Bakterie E. coli uhynou při teplotě 56° C za 4 - 6 min, a při teplotě 60° C za 2 minuty. (zkl)