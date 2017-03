Vodní dům v Hulicích slavil rok od prvního otevření

Hulice /FOTOGALERIE, ROZHOVOR/ - Už to je rok, co se Vodní dům v Hulicích otevřel poprvé veřejnosti.

O den dříve, během sobotního odpoledne, proto návštěvníci spolu s pracovníky hulického domu oslavili toto malé jubileum. Přítomné děti měly možnost si vyrobit dřevěné mlýnky, aby je mohly vzápětí vyzkoušet na malém potůčku, který je součástí venkovní expozice.



V rámci uplynulé sezóny se pracovníkům Vodního domu osvědčilo pořádání různých akcí, jenom za minulý rok jich připravili jedenáct. V tomto trendu by chtěli také pokračovat. Proto se zájemci mohou těšit nejen na osvědčené události jako je Noc s Andersenem, Muzejní noc, Den vodních breberek, Mokré vysvědčení a Loučení s prázdninami, ale také na různé přednášky či kurzy.



Základní školy z blízkého i vzdálenějšího okolí si také zvykly na zajímavé prostředí Vodního domu. Pro žáky různého věku zde připravují různorodé výukové programy.

O školních zájezdech i minulém roce Vodního domu

O školních zájezdech i uplynulém roce ve Vodním domě více prozradila v rozhovoru pro Deník manažerka návštěvnického střediska v Hulicích Tereza Ptáčková.

Jaká témata výukových programů můžete školám nabídnout?

Témata se liší podle věku dětí. Učíme je o skupenství vody, vodních živočiších a jejich potravních vztazích, o vodárenských procesech, o povodních. Jejich společným jmenovatelem je však vždycky voda. S vytvářením programů si naše lektorka dala opravdu práci. Nelitovala času ani námahy potřebné pro výrobu pomůcek a stále znovu promýšlí, čím děti zaujmout.

Myslíte si, že tyto programy jsou pro děti užitečné?

Z výukových programů mám dobrý pocit, protože vím, že se u nás žáci nejenom na dopoledne zabaví, ale to, co tady zažijí, má šanci ovlivnit jejich budoucí chování. Protože právě v dětském věku se buduje vztah člověka k jeho okolí.

Jaké akce jste během minulé sezóny pořádali?

Pořádali jsme třeba Žabí den, Rybí den a Den vodních breberek, při nichž se účastníci zábavnou formou dozvěděli informace o životě vodních živočichů. Další akce byly zase spíš rukodělné. Byly to dílny, při kterých návštěvníci vyráběli drátované vážky zdobené korálky, mýdla, o Dušičkách při akci Vodníkovy dušičky malovali na hrníčky s pokličkami.

Spolupracujete na programu i s odborníky?

Ano, uspořádali jsme také dvě odborné přednášky. Velký znalec železnice Jaroslav Kohout z Vlašimi poutavě vyprávěl o historii místní dráhy Vlašim – Dolní Kralovice. Hydrobiolog Petr Znachor, jehož fotografie vodních mikroorganismů byly použity na informačních panelech v expozici, ve Vodním domě přednášel o řasách, planktonu a sinicích v jezerech a vodních nádržích.

Změnilo se ve Vodním domě něco během uplynulého roku?

Hlavní exponáty jsou stále stejné jako před rokem, ale snažíme se stále vylepšovat expozici i služby. Před pár dny přibyla dekorace břehu v kruhové místnosti, ve které mají mít návštěvníci dojem jako by byli pod vodní hladinou. Iluze je díky obrysům trav a rákosí zase o něco dokonalejší. Spoustu podnětů získáváme od návštěvníků. Když třeba slyšíme, že jim ve Vodním domě něco chybí nebo nefunguje tak jak by mělo, snažíme se to napravit. Na základě poptávky návštěvníků jsme letos zavedli i možnost platby kartou.

Na co z minulého roku ve Vodním domě nejraději vzpomínáte?

Mojí osobní nejintenzivnější vzpomínkou je asi atrium Vodního domu minulý rok v létě – plné lidí, desítky dětí svlečených do plavek, návštěvníci popíjející kávu a vyhřívající se na dubových lavičkách. To bylo živo.

Co ve středisku plánujete pro letošní rok?

Pro tuto sezónu plánujeme znovuzprovoznění a zarybnění expozičního jezírka a vybudování naučné stezky kolem Vodního domu. Jejím tématem bude co jiného než voda, tentokrát zase v jiných souvislostech. Venkovní informační tabule představí návštěvníkům třeba vzácné rostliny, které rostou na hadcích u Želivky, výhody vegetační střechy nebo mokřadu.