Vodní dům se uchází o cenu za architekturu

Hulice /FOTOGALERIE/ - Vodní dům v Hulicích nepatří jen mezi oblíbená turistická místa v okrese. Letos se poprvé stavba dostala do ročenky architektury a nyní byl Vodní dům také nominován na Českou cenu za architekturu pro letošní rok.

Soutěž vyhlásila Česká komora architektů a jde o její druhý ročník. „O nominaci jsem se dozvěděla teprve včera. Ale určitě jsme z toho nadšeni, jelikož tady trávíme hodně času a krásnou architekturu domu vnímáme každý den,” uvedla Tereza Ptáčková, manažerka návštěvnického střediska Vodní dům.

Vodní dům to ale bude mít těžké. Není jedinou stavbou, která se uchází o prestižní cenu. „Architekti do soutěže přihlásili téměř 250 realizací. Sedmičlenná mezinárodní odborná porota do užšího výběru nominovala 42 děl. Z těch pak na konci listopadu vzejde zhruba deset finalistů a hlavně držitel historicky druhé České ceny za architekturu,” uvedla za organizátory architektonické soutěže Alice Titzová.

Do soutěžní přehlídky bylo možné přihlásit díla realizovaná v letech 2012 až 2016, z nominovaných staveb jich však byla převážná většina dokončena v období posledních dvou let. Stejně jako v případě stavby v Hulicích. Zda realizace Vodního domu osloví porotce natolik, že se zařadí mezi finalisty, bude jasné 27. listopadu na slavnostním galavečeru v Místě pro nové umění Jatka 78 v Praze.

Na akci budou rovněž vyhlášeny výsledky Ceny za výjimečný počin a Mimořádné ceny partnerů soutěžní přehlídky. „Úkol to bude jistě nelehký, s řadou děl se porota seznámí přímo v terénu na začátku září,” dodala Alice Titzová.

KONTEXT KRAJINY

Vodní dům v Hulicích vytvořili architekti ze společnosti AND, jmenovitě Vratislav Danda, Ondřej Smolík, Jaromír Kosnar, Radovan Kupka a Pavel Ullmann, kteří pravděpodobně do soutěže svoje dílo přihlásili. Architekty při vytváření projektu Vodního domu nejvíce zajímal kontext volné krajiny v okolí vodní nádrže Švihov. Objekt je proto navržen tak, aby přirozeně splynul s okolím.

Z atria může návštěvník vstoupit do vnitřní expozice domu, po ocelovém schodišti vystoupat na návštěvnickou naučnou stezku kolem expoziční nádrže, mokřadu, suchého poldru a dalších zajímavostí. Atrium domu nabízí návštěvníkům venkovní expozici s vodními hrátkami, fontánami a vodopádem.

Ve dřevěné palubě jsou nerezová a čtyři betonová korýtka s proudící vodou, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet jak funguje Archimédův šroub, nebo třeba pustit lodičku.

PROHLÍDKY NÁDRŽE

Do Vodního domu v Hulicích se mohou zájemci podívat i o prázdninách. Koná se zde různorodý tématický program. Pracovníci hulického domu připravují třeba prohlídky blízké vodní nádrže Švihov.

Česká cena za architekturu je soutěžní přehlídka, jejímž vyhlašovatelem je Česká komora architektů. Vyhlášením ceny Komora navazuje na své další aktivity pro veřejnost, jimiž propaguje kvalitní výsledky práce jak zkušených, tak začínajících architektů. Cílem soutěže je architektonická díla propagovat a prezentovat, a to nejen z hlediska jejich estetické a technické kvality, ale především v souvislostech jejich vzniku, vztahu k okolí a společenského přínosu.

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU Letos se pořádá přehlídka české architektury již po druhé, první ročník započal v roce 2016. Nominovaná díla nejsou posuzována v rámci jednotlivých kategorií, nýbrž bude udělena jednotná hlavní cena. Soutěžní přehlídky se mohou zúčastnit jednotlivci nebo kanceláře s projekty realizovanými na území republiky a dokončenými v posledních pěti letech. Kromě přítomnosti odborné akademie a prestižní sedmičlenné mezinárodní poroty, složené z renomovaných architektů, je předností České ceny za architekturu také ojedinělý koncept propagace architektury v průběhu celého roku a v jednotlivých regionech.