Vlašimský zimní stadion využijí i v létě

Vlašim - Zabruslit si na in-line bruslích na zimním stadionu? I to je možné. Ve Vlašimi tuto službu nabízejí od začátku května již třetí rok. Zatím si mohou zájemci na ploše zabruslit jen po předchozí domluvě a v rámci celkového pronájmu haly. Správci stadionu se ale zaobírají myšlenkou, zda neotevřít in-line plochu také po vzoru hodin veřejného bruslení v zimě.

Zda ale tuto službu nabídnou, ukáže až zájem lidí. „Bojíme se, že o tyto hodiny veřejného bruslení na in-line ploše nebude zájem, jelikož v létě mohou sportovci bruslit i venku. Je ale pravda, že ve Vlašimi moc vhodných tras pro bruslaře není. Poptávku po této službě jsme již zaregistrovali,” řekl provozní manažer organizace Sportovní zařízení města Vlašim Jakub Jeništa. Nyní si tak mohou zájemci pronajmout halu na jednu hodina za 650 korun. Jedinou podmínkou pro bruslení na umělé in-line ploše jsou brusle s gumovými kolečky a bez brzd. Brzdy si tak někteří již nyní obvazují, aby novou plochu neponičili.

Inspiraci pro přetvoření zimního stadionu na letní čerpali správci vlašimského stadionu v Kutné Hoře. Tam tuto možnost nabízí sportovcům už čtyři roky. „Věděli jsme, že zimní stadion ve Vlašimi nebude fungovat celoročně, že budeme mít prodlevu od ukončení do zahájení zimní sezóny. Proto jsme navštívili Kutnou Horu, která pro nás byla v tomto smyslu vzorem,” uvedl Jakub Jeništa.

Firma, která in-line plochu zhotovovala v Kutné Hoře, se postarala i o vytvoření plochy pro letní sporty ve Vlašimi. Před položením plochy se ale musí, každý rok, nejdříve uklidit všechen led, který zbyl ze zimní sezóny. Led je na betonovém podkladu, který je natřený na bílo a tvoří základ plochy vně stadionu. Pod betonem jsou chladící trubky, v kterých koluje čpavek udržující led. „Z ledu, který zbude po zimní sezóně, musíme odřezat co se dá, tak abychom neponičili betonový podklad a zbytek necháme rozpustit. Následně se zbavíme zbytkové vody a kompletně halu vysušíme,” podotkl Jakub Jeništa.

Když je hala suchá, mohou teprve pracovníci stadionu položit in-line plochu, která se skládá z kostiček 20 na 20 centimetrů. Pozorovatelé by mohli říci, že kostičky vypadají jako puzzle. Mají totiž zámečky po stranách a zacvakávají se do sebe. „Tento rok jsme to udělali za den, poprvé nám to ale trvalo tři dny. Zjistili jsme totiž, že to nemusíme stavět po jednotlivých kostkách, ale že jich můžeme složit několik dohromady a tím se nám usnadní práce. Složíme si šestkrát šest kostek a stavíme si to na paletu,” dodal Jakub Jeništa.

Inline plocha stála město Vlašim coby zřizovatele stadionu více jak půl milionu korun. Bruslení na inline bruslích v hale ale i přes novotu získává na atraktivitě pomalu a postupně. Nejdříve využívala přeměněný zimní stadion hlavně zdejší hokejbalová liga, která ale ukončila činnost dva roky po zhotovení inline plochy ve Vlašimi. Nyní stadion využívají přes léto především hokejisté, kteří se připravují na další sezónu, nebo jiné sportovní kluby.

Správci zimního stadionu ale nabízejí pronájem inline plochy také školám či rodinám. Třeba školáci ze třetích až pátých tříd z benešovské Základní školy Jiráskova bruslí ve Vlašimi pravidelně. Minulý rok si také halu pronajali i dvě rodinky. Tímto směrem by se chtěli správci stadionu ubírat i letošní rok.