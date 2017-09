Vlaky na celé vlašimské trati nahrazují autobusy

Benešov – Dojet z Benešova do Vlašimi vlakem? Aktuálně nemožné; svezení nabízejí pouze autobusy. Na tomhle stavu se přitom nic nezmění až do konce září. Na trati číslo 222 (Benešov–Vlašim–Trhový Štěpánov) začaly práce spojené s nepřetržitou výlukou, která potrvá až do 2. října večer.

Všechny vaky nahrazují autobusy, které jezdí podle výlukového jízdního řádu. Petr Pošta z centrály Českých drah v té souvislosti připomněl, že k zastávce Znosim zajíždí zvláštní mikrobusová linka – a zastávka Lhota Veselka není obsluhována vůbec. ČTĚTE TAKÉ: Hurikán překazil plány české vědkyni z Vlašimi

