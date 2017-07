Více než třicet pejsků hledá nový domov

Týnec nad Sázavou /OBRAZEM/ - Psí smečka, která více než deset let děsila obyvatele Týnce nad Sázavou, již ve městě není. Pejsci byli odchyceni a nyní o ně pečuje šest útulků. Více než dvacet psů bylo již předáno do náhradní péče, zbylých třicet pět čtyřnohých mazlíčků stále hledá nový domov.

Při odchytu v polovině června bylo zajištěno 59 psů. “Z toho bylo 19 štěňat. Ty se nám podařilo již skoro všechny udat, spolu se dvěma fenkami. Zbylí psi, tedy asi 35 jedinců, jsou stále rozmístěni v útulcích. Pečujeme o ně, musí se především socializovat a v některých případech i uzdravit. Posléze jim nutně hledáme nové domovy,” řekla Jana Kuzniková z organizace Srdeční záležitost, která je v této týnecké kauze zainteresovaná již od roku 2014.



Všechny zbývající pejsky je potřeba především socializovat, jelikož zvířata žila dlouhoudobu ve smečce, skoro bez kontaktu s lidmi. Důležité je také přeočkovaní, načipovaní a vykastrování. Někteří psi mají i zdravotní komplikace, problémy s očima, nadváhou, křivicí či slinivkou. “Rádi bychom celé týnecké smečce dopřáli odpovídající péči tak, aby do nových domovů odcházeli psi pokud možno zdraví a připraveni na novou rodinu. Práce to bude na týdny, měsíce. Všechnu péči, krmivo, veterinární náklady však sami ufinancovat nezvládneme, proto žádáme o pomoc dobrovolníky,” dodala Jana Kuzniková. Organizace proto spustila veřejnou sbírku. Zatím je vybráno 2 700 korun, pečovatelé psů ale potřebují asi 150 tisíc korun.





Před tím, než se ale psi z týnecké smečky dostali do péče organizace, řešilo vedení města spolu s Krajskou veterinární správou situaci již od roku 2004. Již v té době se na pověřené osoby obrátili někteří obyvatelé Týnce s tím, že na pozemku v ulici Sadová žije několik psů ve špatném stavu. Pracovníci Krajské veterinární správy celé roky nad smečkou dozorovali, letos již byla ale situace neúnosná. Město podalo na majitele psů dokonce trestní oznámení v souvislosti s narušováním pořádku v obci. Kvůli špatnému zdravotnímu stavu majitelky se ale soud neuskutečnil. Místo toho musely na pozemku zasahovat v polovině června složky záchranného integrovaného systému. „Vyjeli jsme na pomoc ležící paní, která byla ve vážném stavu. S pomocí hasičů jsme ženě poskytli první pomoc a odvezli k hospitalizaci na interní oddělení benešovské nemocnice,“ uvedla tisková mluvčí ZZS Středočeského kraje Petra Effenbergerová.



Situace kolem domu ale byla složitější. Kvůli velkému množství volně pobíhajících psů na pozemku dotčené ženy, museli být přivolaní i hasiči spolu se státní policií. To potvrdili i tiskoví mluvčí hasičů a benešovské policie, stejně jako místostarosta Týnce nad Sázavou. „Přivolaná lékařka se k pacientce nemohla dostat, protože jí v tom bránila pobíhající smečka psů. Proto byli na místo přivoláni také policisté a hasiči, kteří psy odchytili a předali do útulku,“ dodal místostarosta města Bedřich Pešan.



Právě tímto krokem se celá kauza konečně rozuzlila. Do letošního června se o odebrání psů maximálně mluvilo, kvůli špatnému zdravotnímu stavu majitelky ale mohli být psi konečně odebráni. Prvotní náklady za odchyt psů a jejich umístění v útulcích hradilo město Týnec nad Sázavou. “Náklady se pohybuji kolem sto tisíc, město akci zafinancuje ze svých prostředků,” dodal místostarosta.