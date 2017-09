Veřejné bruslení na ledě začíná

Benešov/Vlašim - Zabruslit si na ledních bruslích mohou zájemci již od začátku září. Na Benešovsku totiž zahájili činnost na zimním stadiónu v Benešově i ve Vlašimi.

Brusle. Ilustrační fotoFoto: Deník / Pech Karel

Každý pátek se koná tradiční veřejné bruslení na vlašimském stadiónu, vždy od 20.30 do 22.30. V sobotu a v neděli pak pravidelně od 14.30 do 16.30.



V Benešově si naopak milovníci ledních sportů bruslení užijí v sobotu 30. září od 13.30 do 15.30.



Také mimo okres si zájemci na ledních bruslích zasportují. Na stadiónu v Sedlčanech se veřejné bruslení koná každou neděli od 14 do 16 hodin.