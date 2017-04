Velikonoce oslaví na zámku i hradě

Benešovsko - Na velikonoční svátky neopomněli ani zaměstnanci zámků a hradů. Od dnešního dne až do pondělí se mohou zájemci těšit na různorodé programy po celém okrese.

Velikonočně ozdobený je hrad v Českém Šternberku. Ti, kteří dorazí do areálu hradu v době Velikonoc, budou dozajista nadšení z jarní atmosféry. „V rámci velikonočně laděné prohlídky hradem přiblížíme turistům náboženský význam a zvyky Velikonoc i jejich liturgickou podobu, která byla pro rodinu Sternbergových vždy nejdůležitější,” prozradila kastelánka hradu Zuzana Míková.

Při speciální prohlídce hradem, která začíná vždy v 11., 13. a 14. hodin, se návštěvníci například dozví, že Velikonocům předchází čtyřicetidenní postní období, jaký význam má Popeleční středa a že na Květnou neděli začíná Svatý či též Pašijový týden. Připomenou si také, který den odlétají zvony do Říma, kdy byl Kristus ukřižovaný a kterého dne vstal z mrtvých. „Nezapomeneme ani na symboly Velikonoc či na lidové zvyky, které jsou s nimi spojené. Celé velikonoční povídání bude zaobalené do příběhu samotného hradu a jeho obyvatel, a to zejména v době dětství jeho současného majitele, tedy za první republiky,” dokončila kastelánka Zuzana Míková.

Na závěr prohlídky si budou moci zájemci vyzkoušet hledání vajíček. Sternberské děti totiž nechodily na koledu, ale hledaly kraslice schovaná v okolí hradu. Aby se návštěvníci nemuseli vydat na neznámá místa, dostanou k vyplnění křížovku, jejímž řešením bude místo, kde vajíčka najdou.

I hrad v Týnci nad Sázavou se otevře přes Velikonoce veřejnosti. V neděli od 13 hodin začne v prostorách hradu tradiční malý jarmárek. Příchozí budou mít možnost naučit se plést pomlázku či ozdobit vajíčka, pro děti budou připravené zajímavé dílničky. Během akce si zájemci také zasoutěží o nejhezčí velikonoční vajíčko, načež se mohou zúčastnit doprovodné události, vernisáže obrazů. Malířka Zdenka Albrechtová od 16 hodin seznámí se svými výtvory, které prezentuje na výstavě. Celá expozice bude v týneckém hradě přístupná až do 28. května.

Na Velikonoce se pilně připravovali i na zámku Konopiště. Již týden s předstihem připravovaly zahradnice tématickou výzdobu, kterou ozdobily areál. Jarní atmosféru si mohou zájemci užít jak při samotné prohlídce, tak při speciálním programu u příležitosti oslav Velikonočního pondělí. V ten den totiž v zámecké kapli slouží benešovský farář Marcel Timko slavnostní mši, která začne v 16.30 hodin. „Slovo svaté bude provázeno hrou na dobové harmonium, které nechal do kaple dovézt arcivévoda František Ferdinand d´ Este,” dodala kastelánka zámku Jana Sedláčková.

Velikonoce vítají i jinde

Velikonoce v Domě přírody Blaník - Kondrac

15. až 17. 4. od 9.30 do 17 hodin

Děti i rodiče si zasoutěží díky kvízům i vlastnoručně dokrášlí dřevěné velikonoční ozdoby.

Včelí svět slaví Velikonoce - Hulice

15. a 16. 4. od 10 do 16 hodin

Příchozí si ozdobí kraslice včelím voskem, naučí se plést pomlázku a vyrobí si velikonoční svíčku.